Ședință extraordinară la Guvern pe tema unei ordonanțe de urgență incomode pentru primari. Prevederile contestate

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 12:40
Ședință de guvern FOTO gov.ro

Guvernul va convoca luni, 27 octombrie, o ședință extraordinară de la ora 16:00, cu scopul de a aduce modificări OUG nr. 52/2025, act normativ care a stârnit nemulțumiri în rândul primarilor, nemaipermițându-le să efectueze anumite cheltuieli până la finalul anului.

Intervenția Executivului vine după ce modificarea ordonanței a fost amânată săptămâni la rând, ca urmare a protestelor reprezentanților administrațiilor locale.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat recent, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că întârzierea adoptării modificărilor a fost determinată de necesitatea de a consolida propunerile și a lua în calcul observațiile primite din teritoriu. „Modificările la OUG 52 au fost amânate pe săptămâna viitoare. Urmează să fie definitivată până luni, cel mai târziu, o formă finală care să intre în circuitul de avizare şi care să fie pusă în transparenţă. Nu se pune problema de ceea ce am văzut pe diferite ecrane: ”scandal”. Nu a fost absolut niciun scandal în şedinţa de guvern (...), au fost discuţii. Propunerile de la Asociaţia Municipiilor au venit destul de târziu. Într-adevăr, s-a lucrat alert şi pentru a avea o formă foarte bine consolidată, şi bine elaborată şi bine gândită, a fost decisă această amânare”, a declarat Dogioiu.

Situația tensionată nu este nouă. Pe 9 octombrie, premierul Ilie Bolojan anunța că Guvernul intenționează să adopte modificări care să elimine „micile constrângeri” ce afectau reparațiile și funcționarea sediilor autorităților locale. În ciuda acestei intenții, aplicarea OUG nr. 52/2025 a provocat critici în cadrul coaliției de guvernare. Social-democrații au acuzat faptul că în timpul ședinței de Guvern au fost adoptate amendamente neprevăzute inițial, care ar împiedica primarii și consiliile județene să demareze lucrări de reparații.

Printre restricțiile impuse prin OUG nr. 52/2025 se numără imposibilitatea autorităților locale de a aloca fonduri pentru dotarea birourilor, cheltuieli cu mașinile, protocol sau reparații curente până la sfârșitul anului.

