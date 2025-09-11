Guvernul Bolojan se întâlnește astăzi. Mai multe proiecte importante se află pe ordinea de zi

Ședința de joi a Guvernului aduce pe masă o serie de decizii cu impact social și strategic, de la suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pentru pacienții care au nevoie de tratamente în străinătate, până la investiții în securitatea frontierelor prin achiziția unui avion de supraveghere finanțat în mare parte din fonduri europene. Executivul va discuta, totodată, proiecte ce vizează gestionarea fondurilor europene, acorduri internaționale și numiri în administrația locală.

Guvernul va aproba și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Executivului, în vederea asigurării tratamentelor în străinătate pentru anumite categorii de bolnavi.

"Prin prezentul act normativ se propune alocarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare în sumă de 20.000.000 de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, prin suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, reprezentând credite de angajament și credite bugetare în vederea asigurării tratamentelor în străinătate pentru anumite categorii de bolnavi, tratamente care nu pot fi efectuate în România, pentru pacienții cu afecțiuni grave și foarte grave. De asemenea, această suplimentare vine în sprijinul bolnavilor care efectuează tratamentele în mai multe etape, în funcție de data programării și cărora trebuie să li se asigure continuitate în realizarea acestora, conform planului terapeutic stabilit de medicii unităților sanitare din străinătate", potrivit notei de fundamentare a proiectului.

Criterii de performanță pentru funcționarii care gestionează fonduri europene

Va fi aprobat și un proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor cuantificabile prin raportare la criteriile specifice de performanță pentru evaluarea activității desfășurate de personalul din instituțiile și structurile care gestionează fonduri europene nerambursabile din domeniul de competență al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în baza cărora se acordă stimulentele stabilite prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Planul strategic PAC 2023-2027 și Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027.

Executivul va aproba, prin hotărâre, Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții "Creșterea capacității operaționale a FRONTEX - Aeronavă cu aripi fixe - Avion Frontex".

Se are în vedere 'achiziționarea unui mijloc de supraveghere aeriană (avion cu aripi fixe) de ultimă generație, în vederea eficientizării supravegherii frontierei externe și a gestionării eficiente a activităților personalului poliției de frontieră privind prevenirea și combaterea migrației ilegale, precum și a actelor de contrabandă'.

"Contribuția financiară UE reprezintă 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, iar contribuția României reprezintă 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. (...) Valoarea rezultată a proiectului de investiții (inclusiv TVA) este 163.764.000 de lei, compusă din 150.380.000 de lei cheltuieli eligibile și 13.384.000 de lei cheltuieli neeligibile. În conformitate cu prevederile articolului 11 alineat (2) din Anexa 1 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 107/2023 pentru aprobarea regulilor de eligibilitate și de utilizare aferente fondurilor europene dedicate Afacerilor interne pentru perioada 2021-2027, referitoare la eligibilitatea limitată a TVA, cheltuielile neeligibile sunt reprezentate de valoarea TVA neeligibilă. Valoarea finanțării eligibile nerambursabile este în valoare de 135.342.000 de lei, iar cofinanțarea publică este în valoare de 15.038.000 de lei", se explică în nota de fundamentare a proiectului.

Donații pentru ISU de la OMS

Guvernul va aproba și un proiect de hotărâre privind darea în administrarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru constituirea ca stoc de urgență medicală, a unor bunuri mobile ce fac obiectul unei donații făcute statului român de către Organizația Mondială a Sănătății.

Pe agenda ședinței figurează și un proiect de hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți.

Va fi aprobată, prin memorandum, negocierea și semnarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ungariei privind stabilirea conexiunii drumului Beba Veche (RO) și Kübekháza (HU).

Printr-un alt memorandum, va fi aprobată semnarea de către România a Convenției Consiliului Europei privind protecția profesiei de avocat, adoptată de Comitetul de Miniștri la 12 martie 2025 și deschisă spre semnare la Luxemburg, la 13 mai 2025.

Un alt memorandum vizează organizarea, la București, în data de 21 octombrie 2025, a celei de a doua reuniuni bianuale din 2025 a Comitetului pentru investiții al Fondului pentru modernizare (FM)

