Întâlnire de taină a baronilor PSD, într-o fostă cabană a lui Ceaușescu. Ședință secretă mascată de o vânătoare VIDEO

O ședință secretă a PSD a avut loc în 14 ianuarie. Atunci, mai mulți lideri importanți ai partidului s-au întâlnit în pădurea de la Oprișița din județul Vaslui, în fosta cabană a lui Ceaușescu.

Ședința a fost mascată de o petrecere vănătorească, organizată de primarul Hușului, Ioan Ciupilan, potrivit Vremea nouă.

La eveniment au fost prezenți Dumitru Buzatu cu șefa sa de cabinet, Ana Maria Obreja, Marcel Popa, președintele PSD Iași, doi parlamentari vasluieni, Edi Popica și Irinel Stativă, cu tot cu șofer, doi reprezentanți ai structurii centrale de la PSD, senatorul de Suceava, Ioan Stan, primarul Hușului, Ioan Ciupilan, Adrian Ventoneac de la Ocolul Silvic Vaslui, încă un agajat al Direcției Silvice și încă două persoane rămase neidentificate. La eveniment au fost prezenți și alți trei angajați ai cabanei, care s-au ocupat de musafiri.

Potrivit sursei citate, la eveniment ar fi trebuit să participe și liderul PSD, Marcel Ciolacu, care nu a mai ajuns pentru că a intrat în izolare după ce a fost contact direct cu ministrul Culturii, care a fost infectat cu Omicron.

Fără să respecte regulile sanitare impuse de pandemie, cei prezenți au organizat o petrecere la o cabană a Direcției Silvice Vaslui.

Cabana a fost închiriată inițiat pentru o vânătoare la care au fost anunțate șase persoane. În realitate, au fost prezente aproximativ 15, care au chefuit de la ora 18:00 până seara.

Pentru că evenimentul s-a dorit a fi unul secret, paza a fost asigurată chiar de unul dintre angajații Ocolului Silvic Vaslui, șeful pazei, Adrian Ventoneac.

Reacțiile unor participanți la eveniment

Reporterii nu au reușit să afle ce s-a discutat la întâlnire, ziarul fiind amenințat că va fi acționat în judecată dacă va aborda acest subiect.

Întrebat de reporterii publicației despre eveniment, organizatorul le-a răspuns cu amenințări, acuzându-i că i-au filmat ilegal mașina și că au încercat să i-o spargă. Aceștia au fost agresați verbal și de șeful pazei de la Ocolul Silvic, Adrian Ventoneac.

Primarul Ciupilan a precizat că în timpul liber are dreptul să se întâlnească cu cine vrea și că nu a fost o petrecere, pentru că nu au fost cântăreți.

”În afara programului meu de serviciu, orice întâlnire este privată și pot să mă întâlnesc cu cine vreau, unde vreau, când vreau și să fac ce vreau cu banii mei și cu timpul meu. Petrecerile sunt restricționate dacă participă mai multe persoane, însă noi am fost într-un loc unde nu erau mai mult de patru sau cinci persoane. În plus, nu putem vorbi despre o petrecere. O petrecere se face cu o formație de cântăreți, cu muzică. Dacă eu m-am întâlnit cu un prieten sau doi în weekend, dumneavoastră îmi spuneți că nu am voie să mă văd cu ei? Nu a fost nimic oficial, dacă era, anunțam presa. Pe cererea mea de închiriere a cabanei au fost trecute cinci persoane, printre care și eu, iar cabana are șase camere. În plus, sala de acolo poate permite, respectând distanța de 1,5 m, până la 50 de persoane. Dacă cineva avea informații că noi încălcăm legea la acea cabană, trebuia să sune la 112, să anunțe Poliția că la Oprișița se face mare chef, iar instituțiile abilitate ale statului să constate dacă cele reclamate se adeveresc sau nu. Concluzionând, vă spun că atât timp cât respect legea, cred că pot să fac ce vreau. Era timpul meu liber, sunt un cetățean cu drepturi egale ca toți cetățenii acestei tări, nu cred că îmi este interzis să mă văd cu câțiva prieteni în afara orelor de serviciu”, a declarat edilul.

Doar liderul de la Iași, Marcel Popa, a rămas la vânătoarea de a doua zi. În seara acelei zile, la masă au mai rămas aproximativ șase persoane. Observând prezența reporterilor, șeful pazei de la Ocolul Silvic i-a alungat și a încercat să îi intimideze.

