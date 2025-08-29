Parlamentul se reuneşte luni, 1 septembrie, în a doua sesiune ordinară a anului 2025 - Prioritățile senatorilor și deputaților

Senatul şi Camera Deputaţilor au fost convocate luni, 1 septembrie, pentru începerea celei de-a doua sesiuni ordinare din acest an, potrivit deciziilor publicate vineri în Monitorul Oficial, transmite Agerpres. Convocarea a fost făcută de preşedinţii celor două Camere „în temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată”, precum şi ale regulamentelor interne.

Conform procedurilor parlamentare, în prima zi a sesiunii urmează să fie aleşi membrii Birourilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor – vicepreşedinţi, secretari şi chestori. Repartizarea funcţiilor se face pe baza negocierilor dintre liderii de grupuri şi în conformitate cu ponderea politică din Legislativ, votul fiind secret.

Preşedinţii celor două Camere, Mircea Abrudean (Senat) şi Sorin Grindeanu (Camera Deputaţilor), aleşi la începutul legislaturii pentru mandate de patru ani, îşi vor continua activitatea.

La Senat, Biroul permanent se va întruni luni de la ora 12:00, iar de la ora 16:00 este programată şedinţa de plen. Un program similar urmează să fie stabilit şi la Camera Deputaţilor.

Tot luni, premierul Ilie Bolojan este aşteptat în Parlament pentru a-şi angaja răspunderea Guvernului, într-o şedinţă comună a celor două Camere, asupra mai multor acte normative incluse în al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare.

