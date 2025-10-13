Șeful Armatei Române spune că se face o inventariere a rezervei de mobilizare la război a tuturor bărbaților. „Mi-aș dori să avem un sistem unde fiecare cetățean știe să tragă cu arma”

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat sâmbătă, 11 octombrie, că toţi cetăţenii României, indiferent de sex sau de vârstă, ar trebui să aibă cunoştinţe minimale de folosire a armelor.

Gheorghiță a spus că nu știe exact câți români știu să tragă cu arma.

„Nu pot să vă dau o cifră exactă. Dar mi-aș dori să avem un sistem ca în Israel sau Elveția, unde fiecare cetățean, indiferent de sex, origine socială sau religie, știe să tragă cu arma și are cunoștințe minime pentru a-și apăra familia”, a declarat generalul la Antena3 CNN.

Șeful Armatei a mai anunțat că MApN va face evidența tuturor bărbaților apți pentru mobilizare.

Gheorghiță a dat detalii și despre stagiul de voluntariat militar plătit. Acesta îi vizează pe tinerii între 18 și 35 de ani și este remunerat cu 6.000 de euro.

Șeful armatei a subliniat și că are provizii pentru 3 zile, în caz de urgență.

„Eu și familia mea avem. Cred că fiecare familie ar trebui să se gândească la asta. Chestiuni simple - o lanternă cu baterii în sertar, provizii în caz de pană de curent - fac parte din pregătirea pentru siguranța națională, fie că vorbim de cutremur sau inundații. Uitați-vă la ce se întâmplă în Constanța: toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți. Sunt multe state care au programe pentru pregătirea populației - Danemarca, Finlanda, de exemplu, au ghiduri puse la dispoziția oamenilor pentru a ști cum să reacționeze în situații de criză.

În România, dacă șeful apărării ar spune brusc „de mâine trebuie să aveți asta și asta”, s-ar crea panică. În schimb, dacă Inspectoratul pentru Situații de Urgență publică un ghid pe site, aproape nimeni nu-l citește. De aceea cred că trebuie să facem mai multă educație. Să mergem în școli, licee, universități și să pregătim tinerii pentru viitor. Educația și securitatea încep în familie. Afganii au un proverb frumos: dacă vrei o familie educată, trimite un bărbat la școală. Dacă vrei o națiune educată, trimite o femeie la școală”, a adăugat șeful Armatei.

