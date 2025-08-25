Şeful diplomaţiei ucrainene, către ministrul ungar Peter Szijjarto: „Nu trebuie să-i spui preşedintelui ce să facă”

Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a reacţionat la declaraţiile omologului său de la Budapesta, Péter Szijjártó, care i-a cerut preşedintelui Volodimir Zelenski „să înceteze ameninţările la adresa Ungariei” în legătură cu situaţia din jurul conductei de petrol Drujba, relatează Ukrainskaia Pravda.

Pe 21 august, preşedintele Zelenski a declarat că i-a cerut preşedintelui american Donald Trump să-şi exercite influenţa asupra premierului ungar Viktor Orbán pentru ca acesta să nu mai blocheze aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Voi răspunde în stil maghiar. Nu trebuie să-i spui preşedintelui ucrainean ce să facă, ce să spună şi când. El este preşedintele Ucrainei, nu al Ungariei. Securitatea energetică a Ungariei este în mâinile voastre. Diversificaţi-vă şi deveniţi independenţi de Rusia, ca restul Europei”, a scris Andrii Sîbiha într-un mesaj pe X, adresat lui Péter Szijjártó.

La 22 august, Ungaria a primit informaţii că oleoductul Drujba de la frontiera ruso-belarusă „a fost atacat pentru a treia oară într-un interval scurt de timp”.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a decis să-i scrie o scrisoare preşedintelui SUA, Donald Trump, în legătură cu atacul Ucrainei asupra conductei de petrol Drujba, iar acesta i-ar fi răspuns că este „supărat”.

Separat, miniştrii de externe ai Slovaciei şi Ungariei s-au plâns Comisiei Europene în legătură cu atacurile.

Duminică, ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, i-a cerut preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, să „înceteze ameninţările la adresa Ungariei”, după ce acesta a făcut aluzie la legătura dintre atacurile asupra conductei de petrol Drujba şi poziţia Ungariei faţă de aderarea Ucrainei la UE.

