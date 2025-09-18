Cine l-a înlocuit pe șeful IPJ Mehedinți, concediat pentru că a încercat să convingă polițiștii rutieri să nu-l amendeze pentru că ar fi ”în misiune”

Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, Marian Cârcei, a fost schimbat din funcţie, joi, 16 septembrie, iar înlocuitorul său a fost deja numit. Schimbarea şefului IPJ Mehedinţi vine după ce ar fi încercat să îi determine pe poliţiştii care l-au prins conducând în localitate cu peste 100 de kilometri pe oră să nu îi suspende permisul.

În legătură cu informaţiile privind abaterile săvârşite de un ofiţer de poliţie, care s-a aflat la conducerea IPJ Mehedinţi, Inspectoratul General al Poliţiei Române arată, într-un comunicat transmis joi, 16 septembrie, că aspectele semnalate în spaţiul public fac obiectul unor verificări aflate în curs, derulate de organele abilitate, iar instituţia sprijină integral aceste demersuri.

„Miercuri, împuternicirea acestui ofiţer a fost întreruptă, iar atribuţiile funcţiei de inspector şef au fost preluate de un alt ofiţer. Poliţia Română nu tolerează abateri de la normele legale sau deontologice şi reafirmă angajamentul pentru integritate şi responsabilitate în actul de conducere”, se precizează în comunicat.

Sindicatul Europol a transmis, miercuri, că DNA a descins la Serviciul Rutier şi la secretariatul IPJ Mehedinţi pentru a ridica înscrisuri într-o cauză penală ce îl viza pe şeful instituţiei.

„În luna februarie 2025, comisar şef Cârcei a fost oprit de un echipaj al Serviciului Rutier în localitate pentru că rula cu o viteză de 109 km/h, fiind la volanul autoturismului de serviciu, dar fără să aibă semnale acustice şi luminoase în funcţiune conform art. 61 din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice”, spune Europol.

Sindicaliştii precizează că acesta ar fi încercat să exercite presiuni asupra poliţiştilor rutieri pentru ca aceştia să nu întocmească proces-verbal de constatare a contravenţiei şi să îi suspende dreptul de a conduce pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile. ”Pretextul invocat ar fi fost reprezentat de faptul că se afla într-o 'misiune', deşi nu putea prezenta un ordin de serviciu în acest sens”, a mai informat Europol.

Cine vine la şefia IPJ Mehedinţi

Comisarul şef de poliţie Decebal Dumitru Drăghiea a fost numit inspector-şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, după ce comisarul şef Marian Cârcei a fost schimbat din funcţie deoarece a fost prins circulând cu peste 100 km/h în localitate.

„La data de 17 septembrie a.c., împuternicirea comisarului şef de poliţie Cârcei Marian a încetat. În prezent, atribuţiile inspectorului şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi au fost preluate de către comisar şef de poliţie Drăghiea Decebal Dumitru”, a transmis joi Biroul de presă al IPJ Mehedinţi.

