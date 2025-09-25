Un șef din Poliție, pensionat la 49 de ani, s-a reangajat la stat după trei luni. Are venituri lunare de peste 20.000 de lei

Autor: Daniel Groza
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 15:43
557 citiri
Un șef din Poliție, pensionat la 49 de ani, s-a reangajat la stat după trei luni. Are venituri lunare de peste 20.000 de lei
Politistul a ajuns șef la șef al Serviciului Siguranță Publică în Poliția Locală Cluj-Napoca FOTO primariacluj.ro

Fostul șef al Secției 2 de Poliție din Cluj, Constantin Deaconu, s-a pensionat la doar 49 de ani, dar s-a reîntors după trei luni la muncă, ocupând funcția de șef al Serviciului Siguranță Publică în Poliția Locală Cluj-Napoca. Astfel, el încasează simultan pensia de 10.000 de lei și salariul noului post, totalizând venituri lunare de peste 20.000 de lei, toate din bani publici.

Leafa unui șef de serviciu ajunge la minim 13.000 de lei pe lună, așadar pensia a fost extrem de scurtă pentru Deaconu, care profită de faptul că legea îi permite să fie și pensionar și angajat la stat, arată Clujenii.ro.

Legea prevede că polițiștii pot ieși la pensie mai repede pentru că lucrează în condiții stresante și cu grad ridicat de risc. Alte categorii sociale trebuie să aibă o vechime în muncă de 35 de ani pentru a se putea pensiona, dar polițiștii numai de 30 de ani. La polițiști pensia se stabilește în funcție de media soldelor/salariilor brute lunare dintr-o perioadă determinată și de procentul aplicat în funcție de vechime.

Baza de calcul a pensiei militare pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2028 va fi de 12 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate, crescând progresiv cu câte 1 lună la un interval de 6 luni până în decembrie 2028.

Șmecheria este că în această perioadă primesc și salarii de excelență, care se calculează la final, acest lucru ajutându-i pe polițiști să primească o pensie mai mare. Oricum, și fără acest salariu de excelență, un polițist cu vechime de 30 de ani și un salariu de 10.000 de lei, primește o pensie de 9.000 de lei.

Primarul Emil Boc spunea recent că pensia trebuie să fie primită în funcție de contributivitate și nu să permită pensionarea anticipată.

”Să ne înțelegem, nu am nimic cu oamenii, pentru că ei au activat în regimul pensiilor speciale, au activat în baza unei legi. Dar cei care au făcut aceste legi au greșit… Acest lucru este și profund ineficient pentru sistemul nostru public, pentru că oameni care ajung la vârful maturității profesionale la 50 de ani, cum sunt judecătorii, procurorii, lucrătorii în poliție, armată, ar trebui să muncească măcar până la 55–60 de ani”, spunea Emil Boc.

La concursul pentru funcția de șef din cadrul Poliției Locale s-a înscris pensionarul Constantin Deaconu (foto Cluj24.ro) și Adrian Plitea, un fost polițist de la BBCO, care s-a pensionat și el.

