Șeful Statului Major din Polonia cere mai multă atitudine din partea Alianților în fața „banditului” Putin: „NATO este o organizaţie nucleară”

Ameninţările nucleare de "bandit" ale lui Vladimir Putin fac necesar ca NATO să adopte un răspuns mult mai agresiv, inclusiv să ridice de la sol mai multe avioane cu capacităţi nucleare, a îndemnat şeful Statului Major al forţelor armate poloneze. Generalul Rajmund Andrzejczak a mai spus că nu crede că Phenianul s-ar pregăti să vândă arme Rusiei fără acordul Chinei, relatează The Guardian.

Referindu-se la ameninţările repetate ale Rusiei de a folosi arme nucleare şi la staţionarea de arme nucleare tactice ruseşti în Belarus, Andrzejczak a comparat Rusia cu un gangster care aduce arme la masă şi a spus că, prin comparaţie, Occidentul soseşte neînarmat, doar în tricou.

"Se pare că avem de-a face cu bandiţi, băieţi răi şi nebuni. Toată lumea s-a dus în parc să fumeze trabucuri, gangsterii pun armele pe masă, iar noi suntem în tricou şi spunem: Ei bine, eu am o armă, dar pe a mea am lăsat-o acasă, iar soţiei mele nu-i place cuvântul. NATO este o organizaţie care are un tratat nuclear; ar trebui să fie mult mai proactivă şi mai puternică faţă de ruşi”, a spus şeful Statului Major al armatei poloneze.

"În anii '70 şi '80, 30% din bombardierele B-52 zburau permanent şi aveau arme nucleare cu piloţi gata să acţioneze. Astăzi avem provocarea de a rosti cuvântul B61 (principala bombă termonucleară gravitaţională americană), aşa că haideţi să schimbăm naraţiunile. Ce este în neregulă cu noi? Rusia este în continuare aceeaşi şi avem o situaţie într-o ţară vecină în care Rusia spune public că pune sisteme nucleare în Belarus şi noi ce facem în tricou? Nu vreau să escaladez prea mult, dar ce este în neregulă cu vocabularul nostru? NATO este o organizaţie nucleară. Punct şi de la capăt", a pledat generalul de top al Poloniei.

El s-a plâns că este o tăcere totală de când preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, a cerut să se alăture programului de partajare a armelor nucleare al NATO din cauza desfăşurării rachetelor nucleare ruseşti în Belarus.

Partajarea nucleară face parte din politica de descurajare nucleară a NATO, care permite ţărilor membre fără arme nucleare să ia parte la planificarea utilizării acestora de către NATO. Armele sunt găzduite de anumite ţări, dar rămân sub controlul SUA.

Generalul Andrzejczak s-a întrebat, de asemenea, dacă NATO a decis ce să facă în cazul unui atac asupra teritoriilor NATO organizat de grupul Wagner, inclusiv dacă va invoca clauza de autoapărare a articolului 5, atribuind atacul Rusiei. "Cine este astăzi grupul Wagner? Este o acţiune naţională a Rusiei sau, aşa cum spune ministrul rus al Apărării, este doar o companie militară privată? Este suficient pentru articolul 5?" - se întreabă generalul polonez.

El a spus că această problemă este foarte sensibilă pentru Polonia, deoarece "nu are timp şi spaţiu".

"Ne confruntăm cu o graniţă directă cu Kaliningrad şi Belarus. Acesta nu mai este un Război Rece 2.0", a adăugat el.

Declaraţiile sale au fost făcute marţi, la Forumul economic Karpacz din Polonia, în timpul căruia generalul şi-a îndemnat auditoriul să se gândească la costul economic pe termen lung al înfrângerii militare a Ucrainei.

Andrzejczak a avertizat că, dacă Ucraina pierde războiul şi Belarusul intră şi mai mult pe orbita Rusiei, Polonia va constata că limitarea cheltuielilor pentru apărare la 5% din produsul intern brut şi o armată permanentă de 300.000 de oameni nu vor fi suficiente. "Dacă ne pierdem credibilitatea ca NATO, ca civilizaţie, China ne urmăreşte, aşa că acesta este un joc mare", a arătat el.

De altfel, şeful Statului Major al armatei poloneze nu crede că Phenianul ar face vreo mişcare în direcţia furnizării de arme Rusiei, dacă n-ar primi aprobarea Chinei. "Nu cred că Coreea de Nord este suficient de puternică sau atât de liberă pentru a face o astfel de ofertă, aşa că poate că ne testează determinarea, atenţia şi voinţa politică, dar ceea ce este şi mai important este ceea ce spune China despre acest lucru, şi nu conducerea nord-coreeană", a arătat generalul polonez, în condiţiile în care Washingtonul a informat săptămâna aceasta că Putin este posibil să se pregătească să cumpere arme de la Phenian.

Generalul Rajmund Andrzejczak crede, de asemenea, că Rusia va încerca să creeze o criză în alegerile poloneze de luna viitoare, dar nu a dat detalii. El a avertizat că Rusia se află pe picior de război permanent şi că este "foarte activă în Polonia, căutând unele lacune în sistem şi încercând să intervină în mass-media".

