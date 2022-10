Apelul șefului AIEA după reconectarea la rețeaua electrică a centralei nucleare de lângă Zaporojie

Furnizarea energiei electrice la centrala nucleară Zaporojie (ZNPP), situată în sudul Ucrainei, a fost reluată duminică, după ce în ajun întreruperea a făcut necesară trecerea pe diesel, transmit Reuters şi DPA.

Anunţul a fost făcut de directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi.

”Echipa noastră la #Zaporojie confirmă că #ZNPP este reconectată la reţeaua electrică - o alinare temporară într-o situaţie imposibil de susţinut”, a scris Grossi pe Twitter.

El a lansat un nou apel la crearea unei zone de securitate în jurul centralei nucleare Zaporojie.

Our team at #Zaporizhzhya confirms the offsite power line lost yday was restored & #ZNPP is reconnected to the grid—a temporary relief in a still untenable situation. A protection zone is needed now. I will travel to 🇷🇺 & will see 🇺🇦@ZelenskyyUa thereafter to establish the zone.