Dacă tolerezi aceste 8 comportamente din partea șefului tău, îți lipsește respectul de sine

Șeful tău îți este superior la locul de muncă, dar poziția pe care o ocupă nu îi oferă dreptul de a te trata prost.

Este observația unei bloggerițe specializate în relații, într-un articol postat pe hackspirit.com.

"Vorbesc din experiență. Când am studiat la universitate, am avut multe joburi în care s-a țipat la mine, nu am avut parte de respectat, am fost manipulată, dar am învățat o lecție importantă: Eu sunt responsabilă pentru viața mea.

Și tu ești la fel. Dacă tolerezi aceste 8 comportamente din partea șefului tău, nu doar că îți lipsește respectul de sine, dar și meriți mult mai mult."

Nu respectă echilibrul dintre viața profesională și cea personală

"Într-unul dintre joburile mele anterioare, șeful meu mă ruga constant să vin la muncă în zilele mele libere.

A ajuns în punctul în care trebuia să-mi pun apelurile pe modul silențios și să mă prefac că nu le-am auzit, pentru că nu mai puteam suporta încă un schimb de „Poți veni măcar două ore?”.

Un alt șef al meu îmi trimitea programul pentru săptămâna următoare doar duminica seara, ceea ce însemna că nu puteam planifica nicio ieșire cu prietenii în prealabil. Mai mult, nici nu eram sigură dacă voi munci a doua zi până când primeam programul în mesaje.

Dacă te afli într-o situație similară, vreau să știi că nu ar trebui să fii nevoit să stabilești limite noi pentru echilibrul dintre viața profesională și cea personală - șeful tău ar trebui să fie respectuos cu timpul și energia ta din primul moment.

Zilele tale libere sunt sacre. Munca suplimentară neplătită este o atrocitate. Meriți să ai o viață independentă de locul de muncă.

Așa cum a spus cântăreața Dolly Parton o

dată, nu fi atât de ocupat să-ți câștigi existența încât să uiți să-ți trăiești viața."

Nu apreciază în mod corespunzător munca ta

Șeful tău nu ar trebui doar să-ți respecte timpul în afara orelor de muncă - ar trebui să aprecieze și efortul și energia pe care le depui zilnic.

Indiferent de tipul de job pe care îl ai, te prezinți aproape în fiecare zi pentru a efectua o acțiune specifică cc contribuie la succes. Ce poate face șeful tău este să arate cel puțin aprecierea și să ofere unele stimulente din când în când.

Dacă muncești din greu și șeful tău nu apreciază, înseamnă că îți lipsește respectul de sine pur și simplu pentru că nu îți recunoști propria valoare.

Nu fiecare șef este la fel. Nu fiecare loc de muncă se bazează pe aceleași principii. Dacă nu ești apreciat aici, vei fi în altă parte.

Te supraveghează tot timpul

Studiile arată că flexibilitatea crește productivitatea la locul de muncă. Angajații care au ore de lucru flexibile muncesc mai mult și raportează o satisfacție mai mare decât cei care nu au această opțiune.

Acest lucru se datorează în parte faptului că mulți oameni doresc să-și păstreze propria autonomie. Ne simțim mult mai motivați atunci când avem un anumit grad de libertate pentru a ne investi timpul și efortul în cariera noastră în modul cel mai potrivit pentru noi.

Dacă șeful tău te supraveghează la tot pasul, s-ar putea să nu atingi nivelul optim de performanță deoarece simți că cineva te monitorizează constant.

Ești un adult. Meriți să fii tratat ca atare. Amintește-ți asta.

Te manipulează psihologic

"Aveam un șef care mă manipula psihologic în mod regulat, până în punctul în care îmi puneam la îndoială propria realitate.

Când aspiram o anumită cameră, ea venea, găsea o mică pată în colț, arăta spre ea și spunea: "Nu ai aspirat această cameră, așa-i?"

Când insistam că, de fapt, am aspirat, probabil că doar am ratat acea particulă de praf, ea mă numea mincinoasă.

A fost probabil cel mai manipulator șef pe care l-am avut vreodată, iar faptul că am suportat manipularea ei atât de mult timp arată doar cât de mult îmi lipsea respectul de sine."

Dacă șeful tău distorsionează mereu povestea împotriva ta, subminează și te face să îți pui la îndoială propriile amintiri... este un comportament complet lipsit de respect și manipulativ din partea lui.

Răspândește zvonuri despre tine

"Ai crede că locurile de muncă pentru adulți nu sunt ca liceele, nu-i așa?

Că oamenii nu răspândesc zvonuri despre ceilalți și nu formează alianțe tăcute, nu-i așa?

Din păcate, nu toți adulții se comportă pe măsura vârstei lor. Și dacă ai un șef căruia îi place să manipuleze oamenii pentru a obține senzația de control, ar putea răspândi zvonuri despre tine pentru a submina autoritatea ta.

Șefa manipulatoare despre care am vorbit? Era exact așa. Răspândea zvonuri, îi întorcea pe oameni unii împotriva altora și distorsiona cuvintele tuturor doar pentru a provoca dramă.

Dar nu ești aici să pui în scenă o piesă de teatru. Ești aici să lucrezi.

Dacă șeful tău transformă locul de muncă într-un loc plin de dramă, vorbind urât despre tine în spatele tău, nu uita că acest comportament este complet lipsit de profesionalism și greșit.

Există mulți șefi minunați care te vor respecta și se vor comporta ca adulții."

Șeful tău îți fură ideile

"Doar pentru că cineva este șeful tău nu înseamnă că are dreptul să-și atribuie meritele pentru ideile tale.

Nu este atât de dificil să spui: „Ei, Craig a venit cu ideea X și mi se pare fantastică, așa că să încercăm toți să gândim puțin pentru a duce ideea lui la nivelul următor.”

Dacă șeful tău prezintă ideile tale ca fiind ale lor, înseamnă că nu are încrederea și maturitatea să acorde meritul cuvenit.

Nu tolera acest tip de tratament.

Dacă poți, discută cu șeful tău sau găsește altul care să-ți aprecieze eforturile."

Folosește abuzul verbal

"Este de la sine înțeles că un șef care te insultă, țipă la tine și te tratează de sus nu este cineva pentru care ar trebui să lucrezi.

Am avut parte de abuz verbal înainte să-mi schimb în cele din urmă locul de muncă, și când mi-am dat seama că nu voi mai interacționa cu șefa mea, am simțit o mare ușurare.

Chiar dacă șeful tău este furios, nu este în regulă să țipe, cu atât mai puțin într-un mediu profesional.

Desigur, abuzul fizic este, de asemenea, un motiv absolut pentru a renunța, și, mai mult, te plasează într-o poziție periculoasă. Dacă te afli într-o astfel de situație, cere ajutor și încearcă să te retragi cât mai curând posibil.

Poți găsi alt loc de muncă. Starea ta de bine fizică și mentală este de o importanță maximă."

Refuză să fie interesat de ce te deranjează

"Unele dintre comportamentele descrise mai sus pot fi rezolvate dacă discuți cu șeful tău și îl vezi încercând să le îmbunătățească.

De exemplu, ei ar putea depune eforturi pentru a-ți respecta echilibrul dintre viața profesională și personală, pentru a-ți arăta apreciere și pentru a înceta să te supravegheze tot timpul.

Unii șefi se luptă să se schimbe, în timp ce alții ar putea refuza chiar să facă acest efort de la bun început.

Dacă aceasta este situația, să știi că există locuri de muncă mai bune. Când eram blocată în jobul meu de menaj cu o șefă manipulatoare, nu credeam că aș putea găsi ceva mai bun - și în parte pentru că îmi spunea asta.

Dar am făcut-o. Cu fiecare loc de muncă nou, mediul meu de lucru a devenit mai profesionist și mai calm, iar acum am un loc de muncă uimitor pe care nu l-aș schimba pentru nimic în lume."