Patru semne clare care îți arată că șeful tău îți poate afecta atât cariera, cât și sănătatea mintală. Cum să faci față

Am avut cu toții de-a face, la un moment dat, cu șefi dificili. Dar există o diferență între cineva care doar te enervează și un manager cu adevărat disfuncțional, capabil să-ți frâneze evoluția și să-ți afecteze echilibrul personal.

Un manager toxic poate lăsa urme pe termen lung în carieră. Un raport recent Gallup arată că până la 70% din fluctuațiile privind implicarea angajaților sunt cauzate direct de manageri. Ori, menținerea motivației și a angajamentului este cheia succesului pe termen lung.

Experții în carieră au explicat cum poți să-ți gestionezi relația cu șeful, astfel încât să rămâi pe drumul cel bun chiar și atunci când nu primești sprijinul, mentoratul sau motivația de care ai nevoie.

Iată patru semne clare că ai de-a face cu un șef disfuncțional și câteva soluții pentru a face față:

1. „Regina” sau „Regele stupului”

În universul acestui tip de șef nu mai există loc pentru nimeni altcineva. „Cel mai probabil, un astfel de manager își denigrează colegii sau le ignoră complet contribuțiile, indiferent ce ar face aceștia”, explică Lois A. Krause, consultant în resurse umane la KardasLarson.

Cum îl gestionezi: ajustează-ți așteptările. „Nu te aștepta la recunoaștere din partea acestui tip de șef”, spune Krause. În schimb, asigură-te că, atunci când trimiți o lucrare sau propui o idee, îi incluzi și pe ceilalți membri relevanți ai echipei sau pe alți manageri în corespondență. În felul acesta, contribuțiile tale nu vor putea fi ignorate.”

2. „Fantoma”

Acesta este șeful care dispare. Stilul său de management detașat te lasă mereu în așteptare – după feedback, după ghidaj, după confirmare. „Poți ajunge chiar să ratezi oportunitatea de a avea un mentor care să te țină pe direcția corectă”, avertizează Christina Austin, fondatoarea firmei ExecBrands LLC.

Cum îl gestionezi: programează întâlniri regulate pentru a-ți actualiza șeful cu privire la progres sau pentru a cere sfaturi în momente-cheie. Krause recomandă chiar să-ți rezervi o discuție cu el la începutul fiecărui proiect, imediat după ce a fost delegat, și apoi să revii cu follow-up-uri la intervale logice. Astfel, vei obține suportul necesar pentru a duce lucrurile la bun sfârșit.

3. „Amestecărețul”

Este acel șef convins că nimic nu poate fi dus la capăt fără el. Vrea să aibă mâna în fiecare detaliu și să supravegheze pe toată lumea. „Acest micromanagement excesiv duce aproape inevitabil la greșeli – iar apoi vina este aruncată pe altcineva”, spune Krause.

Cum îl gestionezi: reformulează situațiile și greșelile într-un mod care să-i întoarcă atenția. „Explică-i, în privat, că nu ești sigur de cea mai bună cale de urmat pentru că, în experiențele tale anterioare, ai procedat într-un fel, dar de data asta ți s-a cerut să procedezi altfel”, recomandă Krause. În general, asta declanșează o schimbare de atitudine și șeful ajunge să accepte planul tău. În timp, acest tip de manager îți va respecta judecata.

4. „Pe placul tuturor”

Acest șef spune „da” la orice – chiar și la proiecte imposibil de realizat. „Rezultatul? Întreaga echipă are de suferit și riscă să pară incompetentă”, explică Heather Monahan, expert în afaceri și director de venituri la Beasley Media Group, Inc.

Cum îl gestionezi: atunci când apar cerințe nerealiste, oferă-te să ajuți la stabilirea priorităților și la executarea a ceea ce este posibil. În acest fel, șeful nu va simți că eșuează, iar echipa nu va fi împinsă la epuizare. Mai devreme sau mai târziu, managementul superior va observa cine este adevărata resursă valoroasă a echipei. Iar când „Pe placul tuturor” va fi mutat sau concediat, tu vei fi deja pregătit(ă) să-i iei locul.

Concluzie: recunoașterea acestor tipare este primul pas pentru a-ți proteja cariera și sănătatea mintală. Chiar dacă nu poți schimba un șef disfuncțional, poți învăța să gestionezi relația astfel încât să-ți protejezi munca, reputația și evoluția profesională, scrie yourtango.com.

