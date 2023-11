Jurnaliştii i-au pus din nou întrebări lui Mike Johnson, șeful Camerei Reprezentanților din SUA, cu privire la asistenţa acordată Israelului şi Ucrainei în lupta împotriva terorismului şi a armatei lui Putin.

Al treilea om din ierarhia de la Washington a precizat că problema Ucrainei este o prioritate pentru SUA. Potrivit acestuia, întregul Occident înțelege perfect că Putin nu poate fi lăsat să-și sărbătorească victoria și „marșul prin întreaga Europă”.

Toată lumea din Congres înțelege perfect că Ucraina are nevoie de ajutor. În același timp, Johnson a precizat, de asemenea, că congresmenii ar trebui să lucreze la modificări ale „propriei lor politici de frontieră”.

El a cerut Senatului să studieze cu atenție problema consolidării graniței SUA-Mexic. Problema Ucrainei și a frontierei trebuie avansate împreună. Poporul american cere, de asemenea, acest lucru, a spus Johnson.

Vorbitorul a mai spus că este încrezător într-un viitor vot cu privire la problema asistenței suplimentare pentru Ucraina și Israel. Camera Reprezentanților SUA a organizat deja două voturi, iar Ucraina nu a fost menționată în niciunul dintre ele.

Mai mult, schița de buget a fost adoptată și fără asistență pentru Kiev.

Anterior, liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, a anunțat un posibil vot privind ajutorul pentru Ucraina pe 4 decembrie.

