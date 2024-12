Șeful OMS susține că ”a scăpat la limită de moarte” după ce a fost prins într-un atac israelian asupra unui aeroport din Yemen VIDEO

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a declarat că el şi colegii săi „au scăpat la limită de moarte” în timp ce erau prinşi într-un atac aerian israelian asupra unui aeroport din Yemen, relatează BBC.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a povestit că s-a simţit „complet expus” în timpul atacului, care a ucis cel puţin şase persoane, într-un interviu acordat programului Today al BBC Radio 4.

El şi alţi membri ai personalului ONU plecaseră joi din Sanaa, în vestul Yemenului, în urma unei călătorii pentru a negocia eliberarea deţinuţilor ONU şi a evalua situaţia umanitară din ţară, când aeroportul a fost atacat. Armata israeliană a declarat că a efectuat „lovituri bazate pe informaţii asupra unor ţinte militare” aparţinând rebelilor houthi susţinuţi de Iran.

Thank you to all my friends, colleagues, and everyone who has wished me well during the ordeal in the past few days.

I'm especially grateful to the colleagues and airport staff, who were selfless as they tried to protect me.

We faced a very dangerous attack, but my @UN… pic.twitter.com/hGsA8J9XCI