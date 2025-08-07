Șefa administrativă a Spitalului Cernavodă, trimisă în judecată pentru luare de mită. Două persoane au recunoscut procurorilor că i-au dat acesteia bani

Șefa administrativă a Spitalului Cernavodă, trimisă în judecată pentru luare de mită. Două persoane au recunoscut procurorilor că i-au dat acesteia bani
Şefa Serviciului administrativ de la Spitalul Orăşenesc Cernavodă, Laura Iuliana Cocor, a fost trimisă în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) pentru luare de mită, fiind acuzată de zeci de astfel de fapte.

Un bărbat şi o femeie, inculpaţi în acelaşi dosar, au recunoscut că au colaborat cu funcţionara şi i-au dat acesteia bani, încheind cu procurorii acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.

Procurorii DNA - Serviciul teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a Laurei Iuliana Cocor, la data faptei şef al Serviciului administrativ în cadrul Spitalului Orăşenesc Cernavodă, pentru luare de mită în formă continuată (42 de acte materiale), anunţă, joi, 7 august, DNA.

Dosarul a fost disjuns din cel în care managerul unităţii sanitare, Marius Ion Sponoche, este anchetat pentru mită în legătură cu un contract care viza modernizarea blocului operator şi a compartimentului de terapie intensivă din Spitalul de la Cernavodă.

”În perioada octombrie 2021 - ianuarie 2025, inculpata Cocor Laura Iuliana (...) ar fi pretins şi primit în mod repetat, pentru sine şi pentru altul, atât direct, cât şi prin intermediul inculpatei N.N., suma totală de 366.870 lei de la inculpatul M.E. în legătură cu îndeplinirea sarcinilor acesteia de serviciu privind încheierea contractelor de achiziţie publică şi plăţile aferente acestora.

În cursul lunii ianuarie 2025, în baza unei înţelegeri prealabile, inculpata Cocor Laura Iuliana, ar fi pretins pentru sine şi pentru altul, de la inculpatul M.E. suma de 30.000 de euro în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor acesteia de serviciu privitoare la acordarea şi gestionarea contractului de lucrări de renovare şi modernizare bloc operator şi compartiment ATI, încheiat între Spitalul Orăşenesc Cernavodă şi societatea al cărei reprezentant este inculpatul M.E. Ulterior, în contextul menţionat anterior, la data de 10 februarie 2025, inculpata Cocor Laura Iuliana ar fi primit de la inculpatul M.E. suma de 15.000 de euro, care ar fi ajuns în final la inculpatul Sponoche Marius Ion, manager al Spitalului Orăşenesc Cernavodă”, arată DNA.

De asemenea, procurorii anticorupţie au dispus sesizarea instanţei de judecată cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei inculpaţilor M.E. şi N.N.

Bărbatul inculpat în dosar, care a dat banii funcţionarei, este administrator al trei societăţi comerciale şi a fost pus sub acuzare pentru dare de mită, în formă continuată. Femeia care a intermediat mita este inculpată pentru săvârşirea a opt acte de complicitate la luare de mită.

Amândoi au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, declarând expres, în prezenţa avocaţilor, că recunosc comiterea faptelor de care sunt acuzaţi, acceptă încadrările juridice şi sunt de acord cu felul şi cuantumul pedepselor aplicate. În cazul administratorului de firme, pedeapsa este de 2 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a unor drepturi privind ocuparea de funcţii publice.

Femeia care a intermediat mita a fost de acord cu o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi interzicerea unor drepturi privind ocuparea de funcţii publice. În plus, cei doi inculpaţi au declarat expres că sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii pe o durată de 120 de zile, respectiv 60 de zile.

Dosarele de urmărire penală şi acordurile de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise spre judecare Tribunalului Constanţa, în dosar procurorii punând sechestru asigurător asupra unor bunuri care aparţin Iulianei Cocor.

