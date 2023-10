Coșmarul unui fotbalist român în Israel: "Am stat opt ore în buncăr!"

Fostul rapidist Antonio Sefer, acum jucătorul lui Hapoel Beer Sheva, a venit în țară și se antrenează cu Rapid, după problemele cauzate de conflictul armat din Israel.

El a povestit experiența cutremurătoare de care a avut parte atunci când a început starea de alertă în Israel.

”Eram în pat. Prima dată am crezut că visez când am auzit sirenele. După câteva secunde am fugit în buncăr, alături de iubita mea. Am stat acolo cam 8 ore. Au mai fost două vecine cu noi.

Fiecare apartament și casă de acolo are un buncăr. Aveam un pat, un televizor, poți să stai acolo cât timp este război și se aud sirenele. Am colegi care sunt în război, sunt pe front, sunt cu arma în mână.

Sunt niște oameni grozavi, sunt niște patrioți, își iubesc țara. Țin zilnic legătura cu ei. Suntem în anul 2023 și speram să fim mai liniștiți și să oferim mai multă iubire decât războaie și ură”, a declarat Sefer, pentru as.ro.

Campionatul din Israel a fost întrerupt, iar jucătorii străini au fost trimiși acasă.

