Se schimbă șefii parchetelor din România. Ministrul Justiției anunță că va alege oamenii după consultări cu președintele Nicușor Dan

Autor: Daniel Groza
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 07:34
390 citiri
Se schimbă șefii parchetelor din România. Ministrul Justiției anunță că va alege oamenii după consultări cu președintele Nicușor Dan
Radu Marinescu, ministrul Justiției FOTO Facebook/radu marinescu

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat că pregătește propunerile pentru noii șefi ai parchetelor, în contextul în care mandatele actuale expiră în 2026, subliniind totodată necesitatea unei cooperări instituționale cu președintele Nicușor Dan. La rândul său, șeful statului a transmis că nu se grăbește cu aceste numiri, preferând o perioadă amplă de evaluare și consultări înaintea schimbărilor din sistemul judiciar.

“După cum cunoașteți, domnul președinte este un reper foarte important în economia acestui sistem de numire, atunci bineînțeles că o cooperare instituțională trebuie să existe în mod absolut”,a spus Marinescu, întrebat la Antena 3 CNN dacă va coopera cu președintele la numirea șefilor de parchete.

Conform legii, ministrul justiției este desemnat să facă propunerea de numire a procurorilor-șefi din România. Preşedintele României poate refuza, motivat, o singură dată, numirea în funcţiile de conducere, aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului.

Numirea șefilor de parchete se face pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată a mandatelor.

Președintele Nicușor Dan a declarat e suficient timp pentru numirea lefilor de parchete.

„Noi avem nişte şefi de parchete ale căror mandate expiră în primăvara viitoare, până în momentul ăla e timp de evaluări şi am avut deja câteva discuţii şi o să mai fie câteva zeci de discuţii cu oameni din sistemul de magistratură”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, în septembrie, la Antena 1.

El și-a reiterat nemulțimirile față de funcționarea sistemului de justiție.

„Da, în continuare spun că parchetele sunt ineficiente, că nu prioritizează cazurile cele mai importante. În partea de instanţe de judecată, suntem aşa şi aşa şi pot să fie multe îmbunătăţiri. Mă preocupă foarte tare”, a mai spus Nicuşor Dan.

Nicușor Dan sau Ilie Bolojan, cu cine este mai „compatibil” Sorin Grindeanu. „Arată și o abilitate politică”
Nicușor Dan sau Ilie Bolojan, cu cine este mai „compatibil” Sorin Grindeanu. „Arată și o abilitate politică”
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care ocupă şi funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, a declarat duminică seară, 12 octombrie, că are relaţii instituţionale...
Ministrul Justiției îi ceartă pe magistrații nemulțumiți de tăierea pensiilor speciale. „Să acţioneze responsabil şi foarte atent”
Ministrul Justiției îi ceartă pe magistrații nemulțumiți de tăierea pensiilor speciale. „Să acţioneze responsabil şi foarte atent”
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, face apel la magistraţi, care protestează de mai multe săptămâni nemulţumiţi de legea care modifică vârsta de pensionare şi modul de calcul al...
#sefi parchete, #Ministrul Justitiei, #numiri, #radu marinescu, #consultari, #Nicusor Dan , #Parchet
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Telenovela" s-a incheiat. Mircea Lucescu a facut anuntul, in miez de noapte
Digi24.ro
Mobilizare in Bucuresti si Ilfov: De ce a chemat MApN rezervistii la instructie si evaluare
DigiSport.ro
Selectioner pentru Romania! FRF a ales inlocuitorul lui Mircea Lucescu si a primit raspunsul: "Decizia a fost deja luata"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Procurorii italieni anchetează felul în care a fost tratată o româncă. Femeia a murit după ce medicii au trimis-o acasă, spunându-i că nu trebuie să-și facă griji
  2. Inundații devastatoare în Mexic. Bilanțul deceselor a crescut la 47 de morți FOTO/VIDEO
  3. Coreea de Nord a primit ajutor din partea Rusiei în dezvoltarea submarinelor sale, anunță ministrul apărării sud-coreean
  4. Se schimbă șefii parchetelor din România. Ministrul Justiției anunță că va alege oamenii după consultări cu președintele Nicușor Dan
  5. Un nou ultimatum pentru Putin. Trump amenință că le trimite rachete Tomahawk ucrainenilor
  6. Hamas trebuie să elibereze astăzi ostaticii israelieni. Mai puțin de jumătate dintre ei sunt în viață
  7. Proiectul ”Caracatița”, gata să zdrobească forțele lui Putin: Arma inventată de Ucraina, produsă în Vest ar întoarce frontul VIDEO
  8. Umilințele prin care trec persoanele cu autism din România. Statul le ignoră suferința: „Nu voi putea vreodată să locuiesc singură. Asigurarea medicală, un lux”
  9. Kim Jong-un pregătește tranziția. Posibila ascensiune a fiicei sale ridică semne de întrebare privind viitorul regimului nord-coreean
  10. Cumpărături la un click distanță. Cum ne influențează algoritmii achizițiile impulsive: între personalizare și manipulare