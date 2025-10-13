Se schimbă șefii parchetelor din România. Ministrul Justiției anunță că va alege oamenii după consultări cu președintele Nicușor Dan

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat că pregătește propunerile pentru noii șefi ai parchetelor, în contextul în care mandatele actuale expiră în 2026, subliniind totodată necesitatea unei cooperări instituționale cu președintele Nicușor Dan. La rândul său, șeful statului a transmis că nu se grăbește cu aceste numiri, preferând o perioadă amplă de evaluare și consultări înaintea schimbărilor din sistemul judiciar.

“După cum cunoașteți, domnul președinte este un reper foarte important în economia acestui sistem de numire, atunci bineînțeles că o cooperare instituțională trebuie să existe în mod absolut”,a spus Marinescu, întrebat la Antena 3 CNN dacă va coopera cu președintele la numirea șefilor de parchete.

Conform legii, ministrul justiției este desemnat să facă propunerea de numire a procurorilor-șefi din România. Preşedintele României poate refuza, motivat, o singură dată, numirea în funcţiile de conducere, aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului.

Numirea șefilor de parchete se face pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată a mandatelor.

Președintele Nicușor Dan a declarat e suficient timp pentru numirea lefilor de parchete.

„Noi avem nişte şefi de parchete ale căror mandate expiră în primăvara viitoare, până în momentul ăla e timp de evaluări şi am avut deja câteva discuţii şi o să mai fie câteva zeci de discuţii cu oameni din sistemul de magistratură”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, în septembrie, la Antena 1.

El și-a reiterat nemulțimirile față de funcționarea sistemului de justiție.

„Da, în continuare spun că parchetele sunt ineficiente, că nu prioritizează cazurile cele mai importante. În partea de instanţe de judecată, suntem aşa şi aşa şi pot să fie multe îmbunătăţiri. Mă preocupă foarte tare”, a mai spus Nicuşor Dan.

