5 strategii pentru a face față unui șef dificil: „Nu disperați”

Să lucrezi pentru sau cu cineva care supraveghează fiecare pas și cere să îi ceri aprobarea pentru tot poate împinge pe oricine la limită. Dar nu disperați.

Autorul cărții „Managing Up: How to Get What You Need From the People in Charge” (Managementul superiorilor: Cum să obții ceea ce ai nevoie de la persoanele responsabile), profesor de comportament uman care a lucrat cu lideri de la Google, Amazon și alte companii din top Fortune 500 predă strategii simple care pot transforma situația în favoarea ta — fără să te epuizeze și să te frustreze în fiecare zi.

"Am experimentat personal cât de dificil poate fi să lucrezi cu un șef care vrea să controleze totul. Dacă și tu lucrezi pentru un șef autoritar și nerăbdător, încearcă acești cinci pași".

1. Lucrează cu drafturi preliminare

În loc să muncești zile sau săptămâni întregi pentru a crea documentul perfect, fă o primă versiune și spune:

„Iată ce am reușit să adun până acum. Este doar o schiță, dar surprinde ideile principale și structura, ca să putem lucra împreună pentru un rezultat final excelent.”

Șeful tău va primi cu bine sugestiile tale, iar tu vei economisi energie.

Ads

2. Consolidarea autorității șefului

Folosește expresii precum: „Ce vom face în final depinde de tine” sau „Îți ofer punctul meu de vedere pentru ca tu să iei decizia finală.”

Acest lucru arată că recunoști cine conduce.

Prezintă-ți ideile sub formă de întrebare: „Ce-ar fi dacă…” sau „Ce părere ai să facem așa…”

Punerea întrebărilor crește senzația de control a celuilalt, un fenomen numit efectul întrebării asupra comportamentului în psihologie.

3. Împărtășește mai multe informații decât e necesar

Trimite un plan cu sarcinile săptămânale în fiecare luni sau un mesaj rapid dacă vei întârzia la o întâlnire. Deși poate părea obositor, aceste informații satisfac dorința șefului de supraveghere și te scutesc de explicații ulterioare.

De exemplu: „Ca să fiți la curent cu progresul nostru, am pregătit un memo săptămânal cu o privire de ansamblu asupra noutăților recente.”

Sau:

„Confirm că mergem mai departe cu [X]. Te rog să îmi spui până vineri dacă apar modificări.”

Ads

4. Fii cu un pas înaintea criticilor

Poți spune:

„Plănuiesc să abordez [sarcina X] în felul următor. Ai vreo observație inițială?”

Când șeful te corectează, folosește tehnica de improvizație clasică „da, și…”. Recunoaște feedback-ul său („da”) și adaugă-ți perspectiva sau sugestia („și”) pentru a-ți afirma subtil ideile, fără a ignora opinia lui.

Exemplu:

„Da, apreciez că trebuie să fiu mai concis în email-uri și cred că o secțiune scurtă de context rămâne utilă pentru claritate, mai ales pentru cei mai puțin familiarizați cu proiectul.”

5. Cere recunoașterea de care ai nevoie

Evidențiază importanța aprobării lor:

„Îmi place să știu cum pot să fiu mai bun. Este la fel de important pentru mine să știu ce fac bine, ca să pot repeta acel comportament. Ai putea să îmi spui părerea ta despre ce fac corect sau preferi să ne concentrăm pe ce trebuie ajustat?”, scrie cnbc.com.

Ads