5 strategii pentru a face față unui șef dificil: „Nu disperați”

Autor: Bogdan Atanasiu
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 18:24
107 citiri
5 strategii pentru a face față unui șef dificil: „Nu disperați”
Angajați într-o discuție cu șeful FOTO Pixabay

Să lucrezi pentru sau cu cineva care supraveghează fiecare pas și cere să îi ceri aprobarea pentru tot poate împinge pe oricine la limită. Dar nu disperați.

Autorul cărții „Managing Up: How to Get What You Need From the People in Charge” (Managementul superiorilor: Cum să obții ceea ce ai nevoie de la persoanele responsabile), profesor de comportament uman care a lucrat cu lideri de la Google, Amazon și alte companii din top Fortune 500 predă strategii simple care pot transforma situația în favoarea ta — fără să te epuizeze și să te frustreze în fiecare zi.

"Am experimentat personal cât de dificil poate fi să lucrezi cu un șef care vrea să controleze totul. Dacă și tu lucrezi pentru un șef autoritar și nerăbdător, încearcă acești cinci pași".

1. Lucrează cu drafturi preliminare

În loc să muncești zile sau săptămâni întregi pentru a crea documentul perfect, fă o primă versiune și spune:

„Iată ce am reușit să adun până acum. Este doar o schiță, dar surprinde ideile principale și structura, ca să putem lucra împreună pentru un rezultat final excelent.”

Șeful tău va primi cu bine sugestiile tale, iar tu vei economisi energie.

2. Consolidarea autorității șefului

Folosește expresii precum: „Ce vom face în final depinde de tine” sau „Îți ofer punctul meu de vedere pentru ca tu să iei decizia finală.”

Acest lucru arată că recunoști cine conduce.

Prezintă-ți ideile sub formă de întrebare: „Ce-ar fi dacă…” sau „Ce părere ai să facem așa…”

Punerea întrebărilor crește senzația de control a celuilalt, un fenomen numit efectul întrebării asupra comportamentului în psihologie.

3. Împărtășește mai multe informații decât e necesar

Trimite un plan cu sarcinile săptămânale în fiecare luni sau un mesaj rapid dacă vei întârzia la o întâlnire. Deși poate părea obositor, aceste informații satisfac dorința șefului de supraveghere și te scutesc de explicații ulterioare.

De exemplu: „Ca să fiți la curent cu progresul nostru, am pregătit un memo săptămânal cu o privire de ansamblu asupra noutăților recente.”

Sau:

„Confirm că mergem mai departe cu [X]. Te rog să îmi spui până vineri dacă apar modificări.”

4. Fii cu un pas înaintea criticilor

Poți spune:

„Plănuiesc să abordez [sarcina X] în felul următor. Ai vreo observație inițială?”

Când șeful te corectează, folosește tehnica de improvizație clasică „da, și…”. Recunoaște feedback-ul său („da”) și adaugă-ți perspectiva sau sugestia („și”) pentru a-ți afirma subtil ideile, fără a ignora opinia lui.

Exemplu:

„Da, apreciez că trebuie să fiu mai concis în email-uri și cred că o secțiune scurtă de context rămâne utilă pentru claritate, mai ales pentru cei mai puțin familiarizați cu proiectul.”

5. Cere recunoașterea de care ai nevoie

Evidențiază importanța aprobării lor:

„Îmi place să știu cum pot să fiu mai bun. Este la fel de important pentru mine să știu ce fac bine, ca să pot repeta acel comportament. Ai putea să îmi spui părerea ta despre ce fac corect sau preferi să ne concentrăm pe ce trebuie ajustat?”, scrie cnbc.com.

Soluția unei mame pentru lunile care golesc portofelul: "Între septembrie și decembrie cheltuiesc bani în mod constant pe copiii mei." Ce face acum diferit
Soluția unei mame pentru lunile care golesc portofelul: "Între septembrie și decembrie cheltuiesc bani în mod constant pe copiii mei." Ce face acum diferit
Lunile dintre septembrie și decembrie pun la încercare orice buget de familie. Cheltuielile pentru școală, activități și sărbători se succed fără pauză, iar mulți părinți caută...
Metoda surprinzător de simplă prin care cuplurile își salvează căsniciile fără sex: "La început, mi s-a părut ciudat". De ce funcționează
Metoda surprinzător de simplă prin care cuplurile își salvează căsniciile fără sex: "La început, mi s-a părut ciudat". De ce funcționează
Experții în relații avertizează că tăcerea din dormitor este adesea primul semn că o căsnicie are probleme. „Când dispare sexul, dispare și intimitatea”, spune Dr. Joe Beam,...
#sefi, #dificil, #angajati, #solutii , #angajati
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Era langa sotia lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj barbatului cu 14 ani mai tanar: "Scrie-mi daca vrei"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Era langa sotia lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj barbatului cu 14 ani mai tanar: "Scrie-mi daca vrei"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Explozie catastrofală la o fabrică de muniție din Rusia. Zece morți, cinci răniți și 12 persoane dispărute VIDEO
  2. 5 strategii pentru a face față unui șef dificil: „Nu disperați”
  3. Incendiu violent în Prahova. Arde un depozit de deșeuri. Din cauza fumului gros, s-a emis mesaj Ro-Alert VIDEO
  4. La Sintești, "minunea" a ținut doar o săptămână. Atât i-a oprit pe "poluatori" raidul ministrei Mediului. Iar se ard deșeuri, anunță ONG-ul "Iar miroase"
  5. Miros de gaze pe patru scări ale unui bloc. Au fost evacuați 80 de locatari, precum și elevii unei școli din apropiere
  6. Ministerul Energiei, în sfârșit cu ochii pe finanțare pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și proiectul SMR de la Doicești
  7. Primarul interimar al Capitalei contrazice Guvernul pe tema dreptului la proprietate al foștilor locatari ai blocului explodat din București: „Vor rămâne ale lor”
  8. "Pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ". Mesaj plin de furie către CCR al ministrului Economiei. "Declanșăm referendum"
  9. Un șef de la ADP este acuzat că a sustras peste 300.000 de lei din banii plătiți pentru restituirea mașinilor ridicate. Ce s-a întâmplat cu banii
  10. Fără curent, dar cu mașini electrice: în Ucraina numărul vehiculelor „verzi” a crescut cu 60% într-un an. Care sunt riscurile