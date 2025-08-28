Cele 13 tipuri de șefi îngrozitori. Cum să eviți să devii unul, potrivit unui strateg în carieră: "Frica ucide comunicarea, încrederea și inovația"

Angajată care primește indicații de la șefa sa FOTO Unsplash

Ai putea să crezi că ești un șef bun — susținător, corect și muncitor. Dar ce se întâmplă dacă tu ești motivul pentru care echipa ta se teme de ziua de luni? Aceasta este întrebarea incomodă pe care fosta executivă de marketing de la Unilever și Johnson & Johnson, Mita Mallick, o ridică în cartea ei ce urmează să apară, „The Devil Emails at Midnight: What Good Leaders Can Learn from Bad Bosses” („Diavolul trimite emailuri la miezul nopții: Ce pot învăța liderii buni de la șefii răi”).

„Șefii răi nu se nasc răi. Șefii răi sunt făcuți”, a spus pentru Business Insider Mallick, care a lucrat la Unilever până în 2020. Titlul face referire la unul dintre primii ei șefi, un manager al cărui stil de comunicare era să trimită rafale de emailuri la miezul nopții.

Cartea descrie 13 arhetipuri de șefi răi — de la micromanager la hoțul de merite, de la agentul haosului la semănătorul de frică. Toți, susține Mallick, se pot schimba dacă liderii sunt dispuși să fie sinceri cu ei înșiși.

1. „Diavolul” care trimite emailuri la miezul nopții

În timpul unui stagiu de vară, șefa lui Mallick aproape că nu a interacționat cu ea față în față. În schimb, trimitea rafale de emailuri la miezul nopții, cu sarcini urgente și fără context. Mallick a început să răspundă de teamă.

Spune că a avut doar două întâlniri de câte 15 minute cu aceasta, pe parcursul unui stagiu de 11 săptămâni.

Ea recomandă să îți verifici calendarul pentru a face loc echipei în timpul programului de lucru. Dacă muncești târziu, folosește funcția „programare trimitere” și clarifică faptul că răspunsurile pot aștepta până dimineața.

2. Șeful care dă porecle nedorite

Acest manager a redenumit-o pe Mallick „Mohammed”, pentru că numele ei real, Madhumita, era „prea greu”. Alții au început să i se adreseze la fel. În cele din urmă, Mallick a demisionat.

Ea sfătuiește să înveți și să folosești corect numele oamenilor și să creezi norme de echipă care să sancționeze microagresiunile din start. Nu îi face pe colegi să ducă povara emoțională de a explica de ce doare.

3. Adormitul

Acest șef adormea constant în ședințe, delega absolut totul și bârfea despre cât de mult ura locul de muncă. Era complet neimplicat, dar, în mod inexplicabil, tolerat de conducere.

Mallick spune că liderii ar trebui să fie proactivi în fața neimplicării, fie că e vorba de propria persoană sau de altcineva. Metoda ei „fii o oglindă” presupune oferirea de feedback, crearea de spațiu pentru onestitate și construirea unui plan de îmbunătățire cu responsabilități clare.

4. Ciopârțitorul

Acest șef insista să fie pus în CC la fiecare email, critica la sânge formatarea și refăcea constant munca echipei, chiar și atunci când nu era nevoie. Mallick avertizează că micromanagementul erodează încrederea.

În schimb, recomandă să te concentrezi pe rezultate, să ghidezi prin greșeli și să reziști tentației de a supraveghea obsesiv. Întreabă-te: „E vorba de calitate sau de control?”

5. Iepurele alb

Acest șef transforma fiecare sarcină într-o criză. Întâlniri urgente, termene mutate, haos alimentat de panică — toate deveniseră normale.

Mallick recomandă definirea explicită a urgenței. Cadrul ei — Definește, Prioritizează, Protejează — ajută liderii să mențină concentrarea și să evite epuizarea echipei cu „alerte false”.

6. Meduza

Acest șef urla la angajați, certa oamenii pentru comenzi de salată și a aruncat odată cu un pantof într-un coleg.

„Frica ucide comunicarea, încrederea și inovația”, scrie Mallick. Ea îi îndeamnă pe lideri să nu mai confunde intensitatea cu autoritatea și, în schimb, să creeze spații sigure în care oamenii să se simtă ascultați și respectați.

7. Marele prefăcut

După ce Mallick și-a anunțat sarcina, acest manager i-a redistribuit proiectele, i-a refuzat oportunități și i-a trimis constant „rugăminți rapide” în concediul de maternitate — în timp ce poza în susținător al mamelor care lucrează.

Ea sfătuiește să îi întrebi pe membrii echipei de ce au nevoie — nu să presupui. Comportamentele „protectoare”, bazate pe prejudecăți, îi exclud adesea pe angajații ambițioși.

8. Zâmbărețul

Acest șef, spune Mallick, era iubit, amabil, vesel, mereu cu zâmbetul pe buze. Dar era complet incompetent. Nu avea nicio idee despre ce trebuia să facă și externaliza totul echipei.

Mallick subliniază că bunătatea nu este un substitut pentru competență. Dacă ești depășit, cere ajutor, caută instruire sau mai gândește-te dacă rolul de manager ți se potrivește.

9. Majoreta

Acest șef era neobosit de pozitiv și folosea acest pozitivism pentru a nega realitatea. Ignora provocările și stabilea obiective imposibile, apoi dădea vina pe echipă când nu erau atinse.

Mallick recomandă înlocuirea „pozitivității toxice” cu optimism realist. Validează dificultățile. Nu cere oamenilor să zâmbească în fața obstacolelor — sprijină-i cu soluții.

10. „Fata bârfitoare”

Mallick a spus că acest șef împărtășea informații confidențiale, răspândea zvonuri despre membrii echipei și folosea bârfa pentru a menține controlul.

La un moment dat, ea a fost acuzată că a spus ceva ce nu spusese și era să piardă o prietenie de la serviciu.

„Pur și simplu nu te implica”, sfătuiește ea. Stabilește norme care să taie bârfa și construiește o cultură a transparenței în care oamenii se simt văzuți fără canale paralele.

11. Șeful care fură meritele

Acest manager a plagiat munca în echipă, a copiat integral autoevaluarea lui Mallick și i-a cerut să trimită emailuri șefului lui cu laude inventate.

Ea recomandă să le permiți oamenilor să își prezinte singuri munca. „Liderii buni împart lumina reflectoarelor”, scrie ea. „Șefii răi o fură.”

12. „Tony Soprano”

Când Mallick a explorat oportunități interne, șeful ei a acuzat-o de trădare. A numit-o „șobolan”, a încercat să îi blocheze transferul și a forțat-o să demisioneze pentru a scăpa de el.

„Nu deții echipa ta”, scrie ea. Liderii trebuie să sprijine creșterea, nu să pedepsească ambiția. Lasă oamenii să plece atunci când sunt gata să evolueze.

13. Șeful îndoliat

Cea mai personală poveste a lui Mallick: după moartea tatălui său, ea a început să fie imprevizibilă în comportament și emoții. Uneori era caldă și atentă cu echipa, alteori distantă sau rece. De asemenea, reacționa exagerat la unele situații — exact lucrurile pe care îi sfătuise pe alți lideri să le evite. Ea spune că, atunci când un membru al echipei a demisionat, a fost un semnal de trezire pentru ea.

Mallick recomandă să fii sincer cu echipa atunci când nu te simți bine. Ia-ți timp liber, comunică clar așteptările și fii atent la starea ta emoțională. Durerea personală nu justifică un comportament toxic de lider, dar ignorarea ei poate provoca și mai multe probleme, scrie Business Insider.

