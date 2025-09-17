3 lucruri pe care angajații inteligenți le fac și care îi sperie pe șefii toxici: „Trebuie să-i iei prin surprindere”

Autor: Bogdan Atanasiu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 21:32
246 citiri
3 lucruri pe care angajații inteligenți le fac și care îi sperie pe șefii toxici: „Trebuie să-i iei prin surprindere”
Angajată într-o discuție cu șefa FOTO Pixabay

Frica de a-ți pierde locul de muncă nu ar trebui să te împiedice să te protejezi. Avocata specializată în dreptul muncii Theresa D'Andrea spune că cei mai isteți angajați știu cum să se protejeze și să-și securizeze locul de muncă, pentru că folosesc sistemul în avantajul lor.

Aceștia sunt exact tipul de angajați care îi sperie pe șefii toxici, pentru că înțeleg structura organizațională și nu se supun unor medii de lucru abuzive doar de teama pierderii jobului și a veniturilor.

Experții în carieră vorbesc des despre importanța granițelor sănătoase și a echilibrului muncă – viață personală, dar în contextul economic actual acest lucru e mai ușor de spus decât de făcut. Un studiu din 2025 a arătat că 81% dintre angajați se tem să nu-și piardă locurile de muncă și, practic, fac eforturi exagerate pentru a rămâne pe placul șefilor.

D’Andrea a explicat însă, într-un video recent, că angajații inteligenți știu că pierderea jobului este mereu un risc, așa că, în loc să se supună unui mediu de lucru toxic, adoptă trei comportamente specifice pentru a se proteja.

Cele 3 lucruri pe care angajații inteligenți le fac și care îi sperie pe șefii toxici:

1. Fac toate plângerile în scris

Chiar dacă poate fi intimidant să mergi la HR să depui o plângere — mai ales pentru că, după cum subliniază D’Andrea, „HR și managerul nu sunt prietenii tăi” — este esențial să știi cum să interacționezi cu ei. Practic, îți creezi protecții pentru tine.

D’Andrea spune simplu: „Asigură-te că legi mereu plângerea ta scrisă de clasele protejate, fie că este vorba despre gen, rasă, origine națională sau dizabilitate.” De asemenea, plângerea poate fi legată de suspiciunea că firma practică activități ilegale.

Claritatea este cheia. Un document clar și concis arată un tipar de comportamente discriminatorii sau de represalii și poate contrazice argumentele companiei că a fost doar un incident izolat. Totodată, este util să trimiți un email de confirmare după fiecare discuție cu HR sau management. Cu cât ai mai multă documentație, cu atât mai bine.

2. Notează toate conversațiile verbale

Documentarea nu se aplică doar plângerilor negative, ci și promisiunilor pozitive. Dacă șeful îți promite o mărire după atingerea unui obiectiv, notează asta. Poate fi dovada de care ai nevoie dacă promisiunea nu este respectată.

D’Andrea explică faptul că acest obicei îi sperie pe șefi pentru că arată că ești calculat și că păstrezi dovezi pentru viitor. Practic, demonstrezi că nu te mulțumești cu vorbe goale.

Cum faci asta? Trimiți un email de follow-up după fiecare discuție sau ședință, rezumând ce s-a spus și incluzând toți participanții. Simplu și eficient.

3. Apelează la un avocat specializat înainte să demisionezi

Mulți angajați nu cer ajutor profesional, dar D’Andrea spune că e vital să consulți un avocat înainte să demisionezi, să fii concediat sau să primești o evaluare proastă. „Trebuie să-i iei prin surprindere”, explică ea. Odată ce angajatorul știe că ai avocat, va fi mai dispus să găsească o rezolvare amiabilă.

Un avocat îți poate arăta implicațiile reale ale documentelor de muncă pe care ți se cere să le semnezi și te poate proteja de clauze ascunse. „Cel puțin, consultă un avocat pentru a înțelege pe deplin ce ți se oferă și ce riscuri ascunse implică acele documente.”

Este ușor să cazi în capcana fricii de a-ți pierde jobul și să accepți comportamente toxice la locul de muncă. Dar adevărul este că aceste trei practici îți oferă mult mai multă protecție decât pasivitatea. Șefii toxici nu vor aprecia faptul că știi să folosești sistemul în favoarea ta — dar nici nu vor putea face prea multe împotriva ta, scrie yourtango.com.

Profesori, pompieri și inclusiv un angajat al Secret Service și-au pierdut joburile după ce au comentat pe rețelele sociale împușcarea lui Charlie Kirk
Profesori, pompieri și inclusiv un angajat al Secret Service și-au pierdut joburile după ce au comentat pe rețelele sociale împușcarea lui Charlie Kirk
Reacţiile pe reţelele sociale la uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de muncă pe mai multe persoane din SUA, autorităţile din mai multe state americane...
Până la ce vârstă suntem apți de muncă, fără boli. Verdictul medicului: „Nu ne comparăm cu Vestul”
Până la ce vârstă suntem apți de muncă, fără boli. Verdictul medicului: „Nu ne comparăm cu Vestul”
Sarabanda scumpirilor - România, țara din UE cu cea mai mare inflație, 10% potrivit ultimului raport - a majorărilor de taxe și de impozite, ar putea fi succedată de creșterea vârstei de...
#sefi, #toxic, #angajati, #solutii , #angajati
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Si-a dat demisia din televiziune "peste noapte", dupa 19 ani, si i-a lasat pe toti "masca"! Avea un salariu urias
Digi24.ro
Bebelus din Iasi, mort dupa ce s-a lovit la cap intr-o masina. De ce au fost parintii condamnati la inchisoare
Adevarul.ro
Viata secreta la Moscova a celui mai faimos fugar din Europa devenit spion rus
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. După ce România nu a doborât drona rusească, avioane de luptă din Bulgaria și țara noastră au simulat că interceptează, împreună, un avion inamic VIDEO
  2. 3 lucruri pe care angajații inteligenți le fac și care îi sperie pe șefii toxici: „Trebuie să-i iei prin surprindere”
  3. Polițist executat cu 24 de gloanțe, într-o benzinărie. Criminalul: "Am avut o zi proastă". Unde a avut loc tragedia
  4. Viziunea „super-Sparta” a lui Netanyahu pregătește Israelul pentru un viitor de izolare economică ANALIZĂ
  5. Dmitri Kozak, unul dintre oamenii-cheie de la Kremlin, demisionează "voluntar". Anterior, îi făcuse câteva propuneri sensibile președintelui Putin
  6. „Ar fi o mare greșeală” ca UE să nu integreze Ucraina în arhitectura sa de apărare, spune un comisar european
  7. Bilet ascuns sub tastatură de Tyler Robinson, probă centrală în dosarul uciderii lui Charlie Kirk. Mesajul scris pe hârtie VIDEO FOTO
  8. O brățară de aur, veche de 3.000 de ani, a dispărut de la cel mai faimos muzeu din Cairo. Incidentul a fost făcut public abia după trei zile. Ce explicații oferă autoritățile
  9. Cine este sportiva rănită în accidentul provocat de Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu. A jucat pentru România în BJK Cup
  10. Fost ministru al Justiţiei, felicitări pentru Nicuşor Dan după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu. "Am fost ţinta unui atac la securitatea naţională"

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!