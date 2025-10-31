Grindeanu se plânge că nu are concurență pentru șefia PSD. „Să ştiţi că mi-am dorit”. Cum explică președintele interimar lipsa unui contracandidat

Autor: Maria Mora
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 07:41
131 citiri
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD FOTO Hepta

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, 30 octombrie, într-o conferinţă de presă susţinută la Reşiţa, că şi-ar fi dorit să existe o competiţie în cursa pentru conducerea PSD.

„Să ştiţi că mi-am dorit, şi aşa am şi declarat public, mi-aş fi dorit să existe competiţie. Şi până la un moment dat era foarte clar că va fi această competiţie, cu colegul şi prietenul meu, Titus Corlăţean, pe care îl ştiu (…) de vreo 20 şi ceva de ani, de la TSD. Eu mi-am văzut de culoarul meu, mi-am construit echipa, am aşteptat, să spunem, răspunsuri din partea oamenilor pe care i-am vrut în echipă şi am mers mai departe. Ar fi fost bună, şi mai bună, o competiţie în PSD. (…) Dar eu îl aştept pe Titus (Corlăţean – n.r.) să redevină activ. Am şi avut o discuţie cu el în urmă cu două săptămâni şi sunt optimist din acest punct de vedere”, a spus Sorin Grindeanu.

În opinia sa, existenţa unei singure candidaturi în PSD este consecința faptului că în partid nu mai sunt dorite conflicte interne.

„Lumea, indiferent de cine candidează ca preşedinte – fiindcă eu candidez împreună cu toţi ceilalţi, nu e separat acest lucru, lumea îşi doreşte să se readune în PSD, să nu mai existe conflicte interne, să nu mai existe lucruri care ar putea slăbi, în aceste vremuri, PSD. Poate asta ar putea fi o explicaţie”, a menţionat Grindeanu.

El a arătat că, împreună cu echipa de conducere pe care o propune la Congresul PSD, a simţit că membrii partidului se mobilizează, îşi doresc „să tureze motoarele” şi să facă „lucruri bune pentru români”.

Sorin Grindeanu a mai subliniat că echipa sa este tânără, dar formată din oameni cu performanțe și cu forță administrativă.

„Eu am propus oameni care au demonstrat că au încrederea cetăţenilor. Eu am propus oameni care au performat. Eu n-am luat pe nimeni din joben să-l propun vicepreşedinte, prim-vicepreşedinte sau secretar general. Eu am propus oameni care, în organizaţiile lor, au avut rezultate, primari cu rezultate, preşedinţi de Consilii Judeţene sau parlamentari foarte buni. Eu asta am propus şi cu asta merg în faţa Congresului – o echipă tânără, dar totodată cu multă forţă administrativă şi cu multă încredere dată de cetăţeni”, a conchis preşedintele interimar al PSD.

