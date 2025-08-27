Gabriel Zbârcea, posibila nominalizare a lui Nicușor Dan la șefia SRI: ”Sunt un naționalist și un suveranist”

Autor: Maria Mora
Miercuri, 27 August 2025, ora 09:36
2087 citiri
Gabriel Zbârcea, posibila nominalizare a lui Nicușor Dan la șefia SRI: ”Sunt un naționalist și un suveranist”
Avocatul Gabriel Zbârcea FOTO Captură video Youtube? Pe drept cuv

Avocatul Gabriel Zbârcea se caracteriza, în urmă cu doi ani, într-un podcast al partenerului său Florentin Țuca drept ”naționalist și un suveranist”.

Zbârcea este printre persoanele vehiculate ca posibili susținuți de președintele Nicușor Dan pentru șefia Serviciului Român de Informații (SRI), scrie G4Media.ro.

„Eu sunt un naționalist și suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”.

În același podcast, Gabriel Zbârcea a relatat cum l-a cunoscut pe Marian Munteanu, fondatorul Ligii Studenților din România.

”Când am intrat la Facultatea de Drept, primul gest pe care l-am făcut a fost să mă înscriu în Liga Studenților. Și ulterior, la un an, l-am întâlnit pe Marian Munteanu, care era liderul nostru sau unul dintre idolii generației mele, și i-am cerut un autograf pe carnetul de Liga Studenților. Apoi mi s-a oferit șansa să devin președintele Ligii și am fost cel mai longeviv președinte al Ligii”. Marian Munteanu este cunoscut pentru simpatiile sale legionare.

Zbârcea a pledat ca avocat împotriva statului român, când a reprezentat firma Roșia Montană Gold Corporation.

El a spus că în acea perioadă a editat și revista ”Generația noastră”.

Zbârcea a fost președintele Ligii Studenților din cadrul Universităţii din Bucureşti în perioada noiembrie 1993 – mai 1995, potrivit cv-ului de pe site-ul Avocatura.ro.

Conform site-ului oficial al cabinetului de avocatură, Gabriel Zbârcea este partener coordonator (managing partner) la casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații.

Zbârcea are experiență ca avocat în fuziuni, achiziții, dreptul energiei și al gazelor naturale, programe de achiziții militare și proiecte de securitate energetică în România și Republica Moldova.

Conform informațiilor citate, ”a avut un rol esențial în procesele de privatizare a întreprinderilor de stat, inclusiv în primele tranzacții de privatizare din România în domeniul electricității, petrolului și gazelor”.

Nicușor Dan ar fi avut observații, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților SURSE
Nicușor Dan ar fi avut observații, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților SURSE
Președintele Nicușor Dan a discutat marți, 26 august 2025, cu liderii coaliției de guvernare, despre necesitatea unei perioade de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a...
AUR anunță „verificarea” averii lui Nicușor Dan: „Suspendarea lui va deveni mai simplă”
AUR anunță „verificarea” averii lui Nicușor Dan: „Suspendarea lui va deveni mai simplă”
Partidul AUR se pregătește să inițieze demersuri pentru verificarea averii lui Nicușor Dan. Anunțul a fost făcut de către avocatul Gheorghe Piperea, europarlamentar din partea partidului de...
#sefia SRI, #Nicusor Dan, #gabriel zbarcea, #nominalizare , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Sezon slab pe litoralul romanesc. Decizia drastica luata de hotelieri, de la 1 septembrie, dupa incasarile mult sub asteptari
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Neasteptat: a dat "nas in nas" cu femeia pe care a parasit-o pentru o majoreta cu 49 de ani mai mica. I-a spus doua cuvinte

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gabriel Zbârcea, posibila nominalizare a lui Nicușor Dan la șefia SRI: ”Sunt un naționalist și un suveranist”
  2. Un fost analist CIA aruncă o nouă lumină asupra poveștii Revoluției din 1989. „Ion Iliescu nu trebuie judecat retroactiv, în lumina faptelor ulterioare”
  3. Adriean Videanu va primi ajutor de la stat pentru una dintre afaceri. Ce plănuiește fostul primar al Capitalei
  4. Ministrul Apărării, mesaj pentru cei care văd pe internet că unele persoane sunt chemate la război: „Nu ia Armata pe nimeni cu forța”
  5. Partidele se tem de alegeri la Primăria Capitalei: „În coaliție e ceartă mare. A merge separat ar transmite un semnal negativ. A merge împreună și a pierde, la fel”
  6. Mai credem în reformă? „Guvernul a pierdut susținerea celor de care avea cea mai mare nevoie: oamenii normali, clasa de mijloc, cei cu joburi bine plătite sau cu afaceri”
  7. De ce își dorește PSD să împingă data alegerilor mai târziu de luna noiembrie. Ce bază legală există pentru o astfel de decizie
  8. AUR la guvernare: scenariu în criza coaliției până la rotativă. „Riscurile sunt ca polul suveranist să crească”
  9. Presiunile AUR asupra PSD. Ce poate obține George Simion prin atacuri constante la conducerea social-democrată. „AUR simte miros de sânge”
  10. România a trimis inclusiv tancuri Ucrainei, dezvăluie ministrul Apărării. Dar lista completă este încă ținută la secret. Moșteanu: „Aș transparentiza mâine, dacă aș putea”