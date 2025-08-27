Răsturnare de situație în cazul șefiei SRI. După un suveranist, un „soroșist” este vehiculat ca fiind propunerea lui Nicușor Dan

Numele lui Valentin Naumescu, vehiculat pentru șefia SRI FOTO Facebook/Valentin Naumescu

Un alt nume intră pe lista persoanelor vehiculate ca fiind susținute de președintele Nicușor Dan pentru șefia SRI. După Gabriel Zbârcea, Florin Vlădică și Mircea Abrudean, acum unele surse declară că șeful statului va susține o altă propunere.

Valentin Naumescu ar fi adevărata propunere a lui Nicușor Dan pentru SRI, scrie Dan Andronic pentru Evenimentul Zilei, citând surse politice. Acesta susține că ultimul nume vehiculat, cel al avocatului Gabriel Zbârcea, era doar o capcană pentru a trimite jurnaliștii pe căi greșite.

Cine este Valentin Naumescu

Profesor de relații internaționale la Universitatea „Babeș-Bolyai”, cu experiență guvernamentală (fost secretar de stat în MAE și consul general), Naumescu pare să aibă expertiză strategică și expunere diplomatică.

Biografia sa publică include un grant Soros Open Society Foundation în 2000, destinat finalizării cercetării doctorale. În spațiul public, Naumescu a susținut constant alinierea la UE și NATO și a criticat agenda politică a lui Donald Trump. Este considerat mult mai apropiat de Partidul Democrat, decât de cel republican. Aceste poziții care îl fac vizibil în plan occidental și, simultan, contestabil în polarizarea locală.

Soroșit vs suveranist

Avocatul Gabriel Zbârcea, un alt nume vehiculat pentru șefia SRI, a atras critici online după apariția unui podcast mai vechi în care se caracteriza drept ”naționalist și un suveranist”.

Zbârcea este printre persoanele vehiculate ca posibili susținuți de președintele Nicușor Dan pentru șefia Serviciului Român de Informații (SRI), scrie G4Media.ro.

