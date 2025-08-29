Reacția unui profesor care ar fi pe lista pentru șefia SRI: „Nu înțeleg care este scopul acestei vehiculări”

Profesorul Valentin Naumescu, al cărui nume a fost vehiculat în presă drept una dintre propunerile președintelui Nicușor Dan pentru șefia SRI, a lansat o reacție la aceste zvonuri.

Acesta susține că nu știe de unde a apărut această informație, dar precizează că nu a avut nicio discuție în acest sens și nu este interesat de această poziție.

„Mi se semnalează că, începând de acum două zile, în urma unui articol dintr-un ziar, câteva platforme media vehiculează numele meu în legătură cu o așa-zisă propunere de numire în funcția de director al SRI. Nu înțeleg nici de unde provine această vehiculare a numelui meu, care începe să aibă o anumită persistență în spațiul public, și nici care este scopul ei. În orice caz, menționez că eu nu am avut nicio discuție în acest sens cu nimeni și nu sunt interesat de această poziție”, a scris Naumescu pe pagina sa de Facebook.

Recent, Dan Andronic scria în Evenimentul Zilei că Naumescu ar fi adevărata propunere pentru șefia SRI, după vehicularea altor nume ca Gabriel Zbârcea, Florin Vlădică și Mircea Abrudean.

Cine este Valentin Naumescu

Valentin Naumescu, care a publicat articole de opinie în Contributors și Hotnews, este profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai Cluj, președintele think tank-ului Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE) și directorul Centrului EUXGLOB.

Este abilitat în conducerea de doctorate în domeniul relațiilor internaționale și studii europene și este coordonatorul programului de master de Relații Internaționale, Politică Externă și Managementul Crizelor (în limba engleză) de la UBB Cluj, potrivit paginii de autor de pe Contributors.

Între 2005 și 2007 a fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, iar între 2008 și 2012 a fost consulul general al României la Toronto. Are gradul diplomatic de ministru-consilier, obținut prin concurs.

A publicat 24 de cărți, în România și în străinătate (Marea Britanie, Canada, Olanda), ca autor unic, coautor, editor sau coeditor și peste 60 de articole științifice și capitole/studii în reviste de specialitate și volume colective.

