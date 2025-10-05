Șeful DNA îi răspunde lui Nicușor Dan: „Ne-am axat în primul rând pe fapte și mai puțin pe persoane”

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, interpretează nemulțumirile exprimate de președinte cu privire la activitatea instituției ca fiind o invitație în a accelera lupta anticorupție, el precizând că DNA a avut cazuri de mare importanță și consistență în ultimii doi ani și că procurorii anticorupție s-au axat în primul rând pe fapte și mai puțin pe persoane. El a adăugat că aceste lucruri trebuie comunicate gradual mai bine de către DNA.

Marius Voineag a fost întrebat, duminică, la Antena 3 CNN, de ce este nemulțumit președintele Nicușor Dan de activitatea Direcției Naționale Anticorupție, despre care a afirmat că nu a mai anchetat mari cazuri de corupție de mai mulți ani.

”Eu am considerat că atenția de care ne bucurăm din partea președintelui ne și ajută. Am apreciat de fiecare dată că e o invitație în a accelera lupta anticorupție, dar mai ales în a comunica mai bine rezultatele muncii”, a afirmat procurorul șef al DNA.

El a fost întrebat dacă are nevoie de invitație de la președinte pentru acest lucru.

”Nu aș zice că e vorba de o invitație în a formula sau nu mai departe o altfel de strategie pe care mi-am asumat-o de la început în mandatul acesta, ci pur și simplu de a face lucrurile să fie mai vizibile. Și cred, mărturisesc, că după perioada care a vizat în ultimii doi ani și jumătate, inclusiv o campanie electorală de un an și jumătate în România, rezultatele noastre poate n-au fost suficient de bine explicate public”, a declarat Marius Voineag.

El a adăugat că DNA a avut cazuri de mare importanță și consistență în ultimii doi ani.

”Eu mi-aș dori să vă spun că ceea ce ne bucură pe noi în acest moment este că am avut totuși cazuri de mare importanță, de mare consistență în ultimii doi ani, nu doar cazuri care au avut conținut și au fost muncite de către colegii noștri din DNA, dar mai ales cazuri care au avut și rezonanță publică. Și aici fie că vorbim de prim-vicepreședinți de partide mari, fie că vorbim de șefi de consilii județene, fie că vorbim de secretari de stat, fie că vorbim de miniștri sau foști miniștri, eu cred că DNA a luptat ca să ducă lucrurile indiferent de coloratură, de vreo coloratură politică, indiferent de aceste lucruri, ne-am axat în primul rând pe fapte și mai puțin pe persoane. Și cred că lucrurile astea trebuie comunicate gradual mai bine de către noi”, a transmis șeful DNA.

Marius Voineag a menționat că, la sfârșitul anului trecut, din 148 de persoane judecate în dosare DNA, s-a înregistrat o singură achitare.

”La finalul anului trecut, în decembrie, din 148 de persoane pe care le aveam deja judecate din mandatul nostru, o singură achitare aveam. Am încercat foarte mult ca să arătăm că livrăm dosare cu conținut și de calitate și care să stea în picioare, pentru că a fost una dintre criticile majore pe care le-a suferit Direcția Națională Anticorupție, a fost inclusiv legată de faptul că exista o rată mare a achitărilor”, a mai explicat procurorul șef al DNA.

