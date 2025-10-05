Șeful DNA îi răspunde lui Nicușor Dan: „Ne-am axat în primul rând pe fapte și mai puțin pe persoane”

Autor: Alexandru Negrici
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 21:41
1019 citiri
Șeful DNA îi răspunde lui Nicușor Dan: „Ne-am axat în primul rând pe fapte și mai puțin pe persoane”
Marius Voineag, șeful DNA. FOTO Hepta

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, interpretează nemulțumirile exprimate de președinte cu privire la activitatea instituției ca fiind o invitație în a accelera lupta anticorupție, el precizând că DNA a avut cazuri de mare importanță și consistență în ultimii doi ani și că procurorii anticorupție s-au axat în primul rând pe fapte și mai puțin pe persoane. El a adăugat că aceste lucruri trebuie comunicate gradual mai bine de către DNA.

Marius Voineag a fost întrebat, duminică, la Antena 3 CNN, de ce este nemulțumit președintele Nicușor Dan de activitatea Direcției Naționale Anticorupție, despre care a afirmat că nu a mai anchetat mari cazuri de corupție de mai mulți ani.

”Eu am considerat că atenția de care ne bucurăm din partea președintelui ne și ajută. Am apreciat de fiecare dată că e o invitație în a accelera lupta anticorupție, dar mai ales în a comunica mai bine rezultatele muncii”, a afirmat procurorul șef al DNA.

El a fost întrebat dacă are nevoie de invitație de la președinte pentru acest lucru.

”Nu aș zice că e vorba de o invitație în a formula sau nu mai departe o altfel de strategie pe care mi-am asumat-o de la început în mandatul acesta, ci pur și simplu de a face lucrurile să fie mai vizibile. Și cred, mărturisesc, că după perioada care a vizat în ultimii doi ani și jumătate, inclusiv o campanie electorală de un an și jumătate în România, rezultatele noastre poate n-au fost suficient de bine explicate public”, a declarat Marius Voineag.

El a adăugat că DNA a avut cazuri de mare importanță și consistență în ultimii doi ani.

”Eu mi-aș dori să vă spun că ceea ce ne bucură pe noi în acest moment este că am avut totuși cazuri de mare importanță, de mare consistență în ultimii doi ani, nu doar cazuri care au avut conținut și au fost muncite de către colegii noștri din DNA, dar mai ales cazuri care au avut și rezonanță publică. Și aici fie că vorbim de prim-vicepreședinți de partide mari, fie că vorbim de șefi de consilii județene, fie că vorbim de secretari de stat, fie că vorbim de miniștri sau foști miniștri, eu cred că DNA a luptat ca să ducă lucrurile indiferent de coloratură, de vreo coloratură politică, indiferent de aceste lucruri, ne-am axat în primul rând pe fapte și mai puțin pe persoane. Și cred că lucrurile astea trebuie comunicate gradual mai bine de către noi”, a transmis șeful DNA.

Marius Voineag a menționat că, la sfârșitul anului trecut, din 148 de persoane judecate în dosare DNA, s-a înregistrat o singură achitare.

”La finalul anului trecut, în decembrie, din 148 de persoane pe care le aveam deja judecate din mandatul nostru, o singură achitare aveam. Am încercat foarte mult ca să arătăm că livrăm dosare cu conținut și de calitate și care să stea în picioare, pentru că a fost una dintre criticile majore pe care le-a suferit Direcția Națională Anticorupție, a fost inclusiv legată de faptul că exista o rată mare a achitărilor”, a mai explicat procurorul șef al DNA.

Nicușor Dan demite 7 din cei 11 consilieri prezidențiali. Cine sunt cei patru care rămân și care sunt variantele vehiculate pentru posturile vacante de la Cotroceni SURSE
Nicușor Dan demite 7 din cei 11 consilieri prezidențiali. Cine sunt cei patru care rămân și care sunt variantele vehiculate pentru posturile vacante de la Cotroceni SURSE
Șapte din cei 11 consilieri ai președintelui vor pleca de la Cotroceni, doar patru dintre aceștia urmând să-și păstreze posturile, potrivit surselor G4Media. Printre cei demiși se numără...
Nicușor Dan ar pune drept consilier un fost susținător al lui Mircea Geoană. Cine e Cosmin Alexandru Soare-Filatov și ce îl recomandă pentru o funcție înaltă
Nicușor Dan ar pune drept consilier un fost susținător al lui Mircea Geoană. Cine e Cosmin Alexandru Soare-Filatov și ce îl recomandă pentru o funcție înaltă
Cosmin Alexandru Soare-Filatov, numit în spațiul public drept unul dintre posibilii viitori consilieri ai președintelui Nicușor Dan, figurează pe site-ul Biroului Electoral Central ca...
#seful dna, #Nicusor Dan, #lupta anticoruptie , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii au descoperit-o pe romanca ce s-a imbogatit peste noapte, dupa o decizie radicala
ObservatorNews.ro
Sorin Oprescu va fi audiat luni in Grecia. Motivul pentru care nu a fost extradat in 2022
DigiSport.ro
Fiica "celui mai mare interlop al tarii" a vazut ce a facut iubitul ei, a filmat totul si a pus clipul pe internet VIDEO

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Misiune imposibilă în Donețk. Povestea soldatului ucrainean care a rezistat 50 de zile încercuit de trupele lui Putin și a ucis 27 de militari ruși
  2. Ucraina confirmă că rachetele rusești păcălesc Patriot. Dar oferă și soluții
  3. Șeful DNA îi răspunde lui Nicușor Dan: „Ne-am axat în primul rând pe fapte și mai puțin pe persoane”
  4. Furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar distruge relațiile dintre Rusia și SUA, avertizează Putin
  5. Victoria PAS și a Maiei Sandu a fost validată oficial. Cine sunt personalitățile care au prins un loc în noul Parlament
  6. Trump anunță „concedieri în masă”. Liderul de la Casa Albă și-a completat lista neagră și le numește „concedieri democratice”
  7. Patrule de poliție făcute de mașini care se conduc singure. În ce țară începe inteligența artificială să ia locul polițiștilor
  8. Scenă terifiantă la un priveghi. Presupusul mort a intrat pe ușă: „Sunt viu, nu sunt cel din sicriu!”
  9. Fermierii de elită ai Ucrainei și revoluția care a păcălit Rusia
  10. A apus era rețelelor sociale? Cu ce vor fi înlocuite