Trei din patru suspecți în furtul unui seif, reținuți în București. Smuls din mobilă, conținea valori de circa 20.000 de euro

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 13 August 2025, ora 13:16
105 citiri
Trei din patru suspecți reținuți în cazul furtului unui seif cu valori de 20.000 de euro FOTO Facebook /Poliția Capitalei

Trei bărbați au fost reținuți dintre cei patru suspecți căutați de poliție pentru furtul unui seif dintr-o locuință din Sectorul 2, anunță polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPB) miercuri, 13 august. Încastrat în mobilă, seiful conținea bani și bijuterii în valoare de aproximativ 20.000 de euro.

„Astăzi, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPB) - Serviciul de Investigații Criminale au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, în județul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat”, se arată în comunicatul DGPMB.

Pe data de 20 aprilie, polițiștii Capitalei au fost sesizați, prin 112, de către un bărbat cu privire la faptul că, în aceeași zi, în jurul orei 00:30, din locuința sa situată la o adresă din Sectorul 2 i-ar fi fost sustras un seif metalic, încastrat într-un corp de mobilier, în interiorul căruia se aflau sume de bani și bijuterii în valoare de aproximativ 20.000 de euro.

Din cercetările efectuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de către patru bărbați, toți cunoscuți cu preocupări de natură infracțională cu astfel de fapte.

În vederea administrării materialului probator, miercuri au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe mijloace de probă, printre care instrumente artizanale, care ar fi fost folosite la comiterea faptei, bijuterii și sume de bani.

„De asemenea, în urma activităților specifice efectuate, au fost depistați trei bărbați, bănuiți de săvârșirea infracțiunii. Cei în cauză au fost conduși la audieri, față de aceștia urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun”, arată sursa citată.

Cu privire la cel de-al patrulea bănuit, sunt efectuate demersuri în vederea depistării acestuia.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

