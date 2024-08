Cum arată seiful uriaș în care bogații lumii își țin aurul și unde a fost construit. Este cât o clădire cu 6 etaje VIDEO

Un enorm seif de mărimea unei clădiri cu şase etaje a fost inaugurat luna trecută în perimetrul aeroportului internaţional Changi din Singapore, o dovadă a popularităţii deţinerii de lingouri de aur, transmite Bloomberg.

Facilitatea, denumită 'The Reserve', este concepută pentru a adăposti 10.000 de tone de argint, mai mult decât o treime din oferta mondială anuală şi 500 de tone de aur, echivalentul a jumătate din achiziţiile de aur ale băncilor centrale în 2023.

Firma Silver Bullion Pte Ltd. a decis să construiască această facilitate cu o suprafaţă de 16.700 de metri pătraţi, pe care o descrie drept una din cele mai mari din lume, după ce fostul său seif a epuizat spaţiile de depozitare, şi susţine că este inundată deja cu cereri din partea potenţialilor clienţi.

”Reacţia pe care am primit-o în urma conversaţiilor a fost că avem nevoie de mai multe seifuri”, spune fondatorul firmei, Gregor Gregersen.

'The Reserve' este un pariu uriaş pe perspectivele pe termen lung ale deţinerii de aur sub formă de lingouri, într-un moment în care uncia de aur a atins un nou maxim record de peste 2.500 de dolari iar argintul s-a scumpit cu peste 20%. Aprecierea aurului se datorează cererii de active sigure în perioade de riscuri geopolitice crescute, de achiziţiile băncilor centrale precum şi de cererea venită din partea consumatorilor chinezi

”Oamenii adoptă o perspectivă pe termen lung şi nu sunt mulţumiţi de modul în care evoluează lumea, atât economic cât şi politic, şi de acea îşi majorează alocările, şi în unele cazuri încep să fac loc, pentru aur”, spune Philip Klapwijk, director la firma de consultanţă Precious Metals Insights Ltd.

Cumpărarea de lingouri de aur are unele dezavantaje, nu aduce venituri şi costă bani pentru a ţine aurul în seifuri. Însă te scuteşte de riscul de contrapartidă, ceea ce înseamnă că investiţiile în aur sunt în siguranţă în cazul în care o altă parte intră în insolvenţă.

”Investitorii, inclusiv persoanele ultra-înstărite, îşi reduc riscurile la adresa avuţiei lor. Iar aurul este unul din puţinele active care le conferă un depozit de valoare, fără riscul de contrapartidă”, spune Jeff Christian, partener la firma de investiţii CPM Group.

În condiţiile în care lingourile de aur ajung în posesia investitorilor, a crescut şi nevoia de soluţii de stocare sigure. Clienţii vor să îşi depozitele aurul şi argintul în locuri private în afara instituţiilor financiare, care oferă soluţii precum cutii de valori, în condiţiile în care majoritatea băncilor occidentale se supun unor legislaţii străine care ar putea să nu fie văzute drept prietenoase, spune Gregor Gregersen.

Cele mai mari rezerve de aur sunt păstrate la subsidiara din New York a Federal Reserve precum şi la Banca Angliei, care deţin ambele lingouri în numele a numeroase alte bănci centrale. Potrivit informaţiilor publicate pe pagina sa de Internet, New York Federal Reserve deţine 6.331 tone de aur iar în seifurile Băncii Angliei din City-ul londonez se aflau 5.266 de tone de aur la finele lunii iulie.

Pe lângă cele două instituţii, o serie de bănci şi companii de logistică precum JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc, Brink's Co. şi Malca-Amit au facilităţi de stocare consistente care stau la baza pieţelor de derivate din Londra şi New York şi păstrează metale preţioase pentru cele mai mari fonduri tranzacţionate la bursă (ETF). De exemplu, în 2021, JPMorgan a inaugurat un nou seif pentru argint la Londra, care acum deţine peste 10.000 de tone de argint pentru cel mai mare ETF specializat pe argint, iShares Silver Trust.

Potrivit lui Jeff Christian, foarte multe spaţii de depozitare non-bancare sunt construite la nivel mondial, în special în Singapore. Hub-ul financiar asiatic oferă un cadru de reglementare stabil şi neutru, ceea ce i-a permis să devină unul din primele centre de administrare a averilor. Oraşul stat a prosperat şi de pe urma problemelor apărute în Elveţia, care anul trecut fost nevoită să orchestreze o preluare de urgenţă a băncii Credit Suisse Group AG.

Însă nu doar companiile din Singapore vor să îi protejeze lingourile de aur. Facilitatea de depozitare New Zealand Vault, din capitala Noii Zeelande, Wellington, a văzut cum stocurile sale s-au mărit şi o mare parte a noilor afaceri au venit de la firme din Hong Kong şi SUA. ”Unul din avantajele Noii Zeelande este acela că nu avem inamici naturali. Suntem cât mai departe posibil de punctele fierbinţi ale lumii. Oamenii se uită la noi ca un spaţiu de refugiu”, spune proprietarul şi directorul facilităţii New Zealand Vault, John Mulvey.

