Cutremur în România, marți dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Un cutremur s-a produs marți, 2 septembrie, la ora locală 11:50, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul, cu magnitudinea 3,3 pe Richter, a avut loc la adâncimea de 70 de kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 28 km vest de Focșani, 71 km nord de Buzău, 80 km sud-vest de Bârlad, 82 km est de Sfântu-Gheorghe, 86 km sud de Bacău și 97 km est de Brașov.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe 13 februarie, în județul Buzău, respectiv pe 11 mai în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău, în data de 16 septembrie.

