Cutremur în România, vineri dimineață. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut

Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,1, s-a produs vineri, 19 septembrie, la ora 5:49, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

„În ziua de 19 Septembrie 2025, la ora 05:49:17 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 122.5 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 54km NV de Buzău, 59km E de Brașov, 60km SE de Sfântu-Gheorghe, 64km NE de Ploiești, 70km V de Focșani, 92km NE de Târgoviște”, a precizat INCDFP.

În septembrie 2025, în România s-au produs 11 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,3.

Cele mai mari cutremure din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în județul Buzău, respectiv pe 11 mai în județul Vrancea.

În 2024, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău, în data de 16 septembrie.

