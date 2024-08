Două cutremure puternice, urmate de o alertă de tsunami au zguduit coastele Japonia. Se așteaptă o ”ușoară” creștere a nivelului mării VIDEO

Cutremur în Japonia FOTO / X Beats in Brief

Două cutremure puternice au avut loc joi, unul de magnitudinea 7,1, potrivit Institutului american de geofizică USGS, care a antrenat o alertă de tsunami, difuzată de postul japonez NHK şi Agenţia Meteorologică japoneză, relatează AFP.

Coastele de est şi sud ale arhipelagului sunt vizate de o alertă minimă spre slabă cu privire la un risc de tsunami, de nivelul 1 sau 2, pe scară în patru trepte, ultima a unui tsunami major.

Video of the M7.1 earthquake that hit Japan about an hour ago

Un cutremur de magnitudinea 6,9, urmat de alt seism, de magnitudinea 7,1, au avut loc în largul Insulei Kyushu, în sudul Japoniei, potrivit USGS.

Era aşteptată o ”uşoară” creştere a nivelului mării, ”însă nu există niciun risc de pagube”, potrigit Agenţiei Meteorologice japoneze.

Un val de un metru înălţime urma să atingă coastele, ”izolat”.

Primul cutremur a avut loc la ora locală 16.42 (10.42, ora României), la o adâncime de 33 de kilometri, iar al doilea la aproape 25 de kilometri, potrivit USGS.

Guvernul japonez a creat o forţă de intervenţie specială ca răspuns la aceste seisme, se arată într-un comunicat.

Japonia, care se află la intersecţia mai multor plăci tectonice de-a lungul Centurii de Foc a Pacificului, este una dintre ţările în care activitatea seismică este printre cele mai puternice în lume.

Arhipelagul, cu 125 de milioane de locuitori, înregistrează aproximativ 1.500 de cutremure pe an, care reprezintă aproximativ 18% dintre cutremurele înregistrate la scară mondială.

Marea majoritate a acestor cutremure nu au consecinţe, iar cele mai puternice provoacă în general puţine pagube, din cauza aplicării unor norme de construcţie antiseismice extrem de riguroase în ţară.

Japonezii sunt foarte sensibilizaţi la măsuri de urgenţă în caz de catastrofe naturale.

La 1 ianuarie, cel puţin 260 de persoane au murit într-un cutremut puternic care a atins centrul ţării. Acest seism şi replicile care i-au urmat au condus la surparea unor clădiri şi izbucnirea unor incendii.

