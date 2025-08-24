Un nou cutremur în România, duminică dimineața. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Autor: Gabriela Georgescu
Duminica, 24 August 2025, ora 07:42
3313 citiri
Un nou cutremur în România, duminică dimineața. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
Cutremur în România FOTO infp.ro

Un cutremur cu magnitudinea 4.0 a avut loc duminică dimineața, 24 august, la ora 7.15, în Vrancea, potrivit INFP.

Seismul a fost de intensitate medie, produs la o adâncime de 130 km. Seismul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 36 km vest de Focșani, 65 km nord de Buzău, 73 km est de Sfântu-Gheorghe, 86 km est de Brașov, 92 km sud-vest de Bârlad, 93 km sud de Bacău.

Este al doilea cutremur semnificativ din ultimele două zile. Un alt cutremur cu magnitudinea 4,4 pe scara Richter s-a produs vineri, 22 august 2025, în județul Gorj, zona Olteniei, la o adâncime de 15 kilometri. Seismul a fost resimțit în mai multe orașe apropiate, inclusiv Târgu Jiu, Hunedoara, Drobeta-Turnu Severin, Deva și Râmnicu Vâlcea.

„În ziua de 22 august 2025, la ora 14:18:14 (ora locală a României) s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 15.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 16 km NV de Târgu Jiu, 67 km S de Hunedoara, 73 km NE de Drobeta-Turnu Severin, 81 km S de Deva, 93 km V de Râmnicu Vâlcea”, a transmis Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremur cu magnitudine de 4,4 grade, produs în România. Unde s-a resimțit
Cutremur cu magnitudine de 4,4 grade, produs în România. Unde s-a resimțit
Un cutremur cu magnitudinea 4,4 pe scara Richter s-a produs vineri, 22 august 2025, în județul Gorj, zona Olteniei, la o adâncime de 15 kilometri. Seismul a fost resimțit în mai multe orașe...
Dilema lui Bolojan: Îl va susține PNL pe Cătălin Drulă, protejatul lui Nicușor Dan, sau va merge mai departe cu Ciprian Ciucu la Capitală
Dilema lui Bolojan: Îl va susține PNL pe Cătălin Drulă, protejatul lui Nicușor Dan, sau va merge mai departe cu Ciprian Ciucu la Capitală
Pentru PNL, desemnarea unui candidat propriu pentru alegerile parțiale de la Primăria Capitalei este o dilemă cu ramificații politice importante, având în vedere colaborarea pe care Ilie...
#seism, #cutremur Vrancea, #cutremur Romania, #magnitudine cutremur , #cutremur
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandari la Cleveland, in timpul ceremoniei Soranei Cirstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvant
ObservatorNews.ro
Filmul tragediei cu 4 tineri morti, in Fagaras. "A venit pana aici sus, esti nebun?"
Adevarul.ro
Cristela Georgescu da plaiurile romanesti pe vacanta in Grecia. "Suveranisti de carton, isi fac concediile in Europa aia pe care o hulesc"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Maduro mobilizează civilii în miliție pentru un eventual război cu Trump. S-au înscris gospodine, studenți și pensionari
  2. SUA au interzis Ucrainei să lanseze atacuri în interiorul Rusiei. Cum și-a schimbat Trump poziția: Dezvăluiri The Wall Street Journal
  3. Scandal uriaș de corupție în armata lui Putin: De ce se împușcau soldații ruși între ei
  4. Racheta construită să zboare pe Lună și pe Marte va face un nou zbor-test. Echipa lui Elon Musk nu va încerca să o recupereze
  5. Un nou cutremur în România, duminică dimineața. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
  6. Rusia transformă teritoriile ocupate din Ucraina într-o uriașă bază militară. Semne că armata lui Putin pregătește următoarea invazie
  7. O turistă şi-a pierdut vederea după ce a băut un cocktail toxic, în Bali: ”Sunt norocoasă, alții au murit” VIDEO
  8. Cine sunt favoriții cursei prezidențiale în Ucraina și când ar putea avea loc SONDAJ
  9. Concedierile din mediul privat în 2025: Va urma şi România trendul la nivel global? „Unele sectoare continuă să crească și oferă joburi cu mai multă siguranță”
  10. Bulgaria a primit doar două avioane F-16, iar unul este deja defect. De ce întârzie restul flotei