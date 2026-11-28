Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 din 18 noiembrie a fost urmat de sute de cereri de despăgubire, cu județele Galați și Buzău și municipiul București în fruntea dosarelor deschise pe asigurările obligatorii. Dauna medie estimată a depășit 10.000 de lei, potrivit datelor PADROM relatate recent, și statisticile la zi arată că numai un sfert dintre locuințele din România au o poliță PAD în vigoare.

În același timp, însă, România este o țară în care capacitatea familiilor de a suporta asemenea cheltuieli este fragilă, fiindcă, potrivit unui studiu IRES realizat pentru Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), doar 17% dintre respondenți consideră că au economii suficiente pentru consecințele financiare ale unui dezastru, toate acestea pe lângă faptul că refacerea locuinței poate aduce și costuri de cazare, venituri pierdute sau cheltuieli suplimentare pentru accesul la școală și servicii, cu efecte care se prelungesc după repararea avariilor.

Ziare.com a căutat să pună cap la cap datele despre situația asigurărilor de locuințe din România în contextul mai larg al înțelegerii din punct de vedere socio-economic a modului în care am putea să învățăm înaintea unui cutremur mai puternic cum să ne protejăm nu doar fizic de un seism, ci și de consecințele financiare ale unor pagube și pierderi de bunuri care ar fi putut fi prevenite prin politici mai bune, la nivelul autorităților, de a lega logic, argumentativ, importanța asigurărilor PAD de astfel de repercusiuni cu care nu e deloc imposibil să se confrunte oricine dintre noi.

Ads

În bilanțul publicat în presa locală pe 25 noiembrie, județul Galați avea 106 dosare de daună pe polițe PAD, Bucureștiul 96, iar județul Buzău 89. Urmau Vrancea, cu 66 de dosare, și Brăila, cu 35. La Galați, pentru 59 dintre cazuri fuseseră făcute constatări, iar rezerva pentru daunele notificate, deși încă nedecontate, depășea 1,1 milioane de lei. Potrivit unei actualizări ulterioare, făcută la scurt timp după seism, numărul s-a ridicat la 832 de dosare PAD la nivel național, pentru care au fost efectuate constatări în proporție de 60%, dauna medie situându-se la 10.275 de lei. Cele mai multe dosare vizau crăpături în pereți, potrivit informațiilor atribuite PADROM. Aici intervine faptul că, având în vedere veniturile medii din România și decalajele salariale cu care se confruntă cea mai mare parte din persoanele din urban mic și rural mai ales, o reparație de aproximativ 10.000 de lei poate consuma o parte importantă din economiile unei gospodării. În același timp, numărul dosarelor spune doar câte solicitări au ajuns la asigurător în baza polițelor obligatorii, în timp ce dimensiunea pagubelor din locuințele neasigurate nu are cum să fie centralizată realmente, iar clasamentul notificărilor este influențat mereu și de distribuția polițelor, alături de expunerea și vulnerabilitatea clădirilor.

Ads

În marile orașe afectate, mai puțin de jumătate dintre locuințe au PAD

La 31 octombrie 2026, în România erau în vigoare 2.539.697 de polițe PAD, potrivit datelor publicate de administratorul sistemului, ceea ce înseamnă un grad de cuprindere de 24,95%, la un fond locativ de 10.177.161 de unități, adică 7.637.464 de locuințe fără poliță obligatorie activă. Defalcat pe orașe, PADROM indică o acoperire de 44,05% în București, 36,60% în Galați și 30,76% în Buzău. În Iași, proporția era de 33,35%, iar în Brăila de 26,29%. Poli negativi sunt județul Buzău în ansamblu, care are de-a face cu un grad de asigurare de 19,76%, Ialomița și Giurgiu, cu circa 15%, Călărași cu 13,37%, sau Teleorman cu 12,93% grad de acoperire.

Așa că în cazul unui seism sau a unei situații similare care provoacă pagube puternice în locuință, resursele de refacere trebuie găsite în altă parte, oamenii trebuie, dacă au așa ceva, să apeleze la economii, ajutorul apropiaților, venituri redirecționate din lunile următoare sau împrumuturi, pe lângă faptul că lipsa banilor poate în sine să prelungească efectele unei avarii, chiar după stabilirea lucrărilor necesare. Potrivit unei cercetări IRES citată de UNSAR la 18 noiembrie, 76% dintre respondenți consideră că locuințele lor sunt rezistente la cutremur, în timp ce numai 17% cred că au economii suficiente pentru consecințele financiare ale unui dezastru. „La fel de important este să știm din ce resurse ne-am putea reface casa”, a declarat Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR, în comunicatul publicat în ziua seismului.

Ads

Legea nr. 260/2008 stabilește, pentru contractele anuale, o primă de 130 de lei și o sumă asigurată de 100.000 de lei pentru locuințele de tip A. Pentru cele de tip B, prima este de 50 de lei, iar suma asigurată de 50.000 de lei, iar despăgubirea se stabilește în funcție de paguba eligibilă, în plafonul contractului. Proprietarul nu primește automat suma maximă înscrisă pe poliță, dar după o evaluare ar putea avea acces la acoperirea integrală a unor daune, chiar și structurale. PAD protejează construcția pentru cutremur, inundație naturală și alunecare de teren. Bunurile din interior și anexele nelegate structural au un tratament diferit, dar documentul de informare aplicabil din martie 2026 prevede și daune ale locuinței produse de incendiu sau explozie ca urmare a cutremurului, în condițiile produsului.

Plafonul PAD poate finanța reparații parțiale, în timp ce pagubele mai mari și bunurile din locuință aduc în discuție varianta facultativă. Datele UNSAR publicate după cutremurul recent indica faptul că din totalul de dosare deschise, 120 au fost pe baza unei asemenea polițe, 24 dintre acestea fiind în București, 17 în Galați, 14 în Buzău, 11 în Iași și opt în Brăila. De altfel, la noi în țară, dacă asigurarea obligatorie, impusă de lege, acoperă nici un sfert din totalul fondului locativ, cea facultativă este și mai puțin răspândită. Profit.ro relata, pentru sfârșitul lui iulie 2026, aproximativ 1,9 milioane de polițe, un reper anterior celui disponibil pentru PAD.

Ads

Veniturile continuă să depindă de firme și de serviciile publice: Cazurile din Croația și Spania și cum se descurcă alte țări pentru a încetățeni importanța asigurărilor de locuințe

O familie poate avea de acoperit cheltuieli mai mari și, în același timp, venituri afectate de întreruperea activității. Un magazin sau un atelier care își întrerupe activitatea pierde încasări, în timp ce chiria, salariile și alte obligații continuă și, în cele din urmă, în toate aceste situații, durata revenirii devine o cheltuială în sine. „Planurile de continuitate a activității sunt puțin răspândite în rândul IMM-urilor, care depind, de asemenea, de lanțuri de aprovizionare foarte expuse”, consemna raportul Băncii Mondiale Romania. Management of Earthquake Risk, aceeași legătură dintre clădire și funcționare fiind valabilă și la școli și spitale. După cutremurele din Gorj, Consiliul Județean raporta la 22 februarie 2023 pagube la 121 de clădiri, între care 27 de unități de învățământ, o unitate medicală, cinci operatori economici, 24 de blocuri și 22 de case. Autoritățile descriau măsuri de relocare sau comasare a elevilor, în funcție de situația spațiilor afectate.

Ads

O evaluare mai largă a fost făcută după seismul de magnitudine 5,5 din 22 martie 2020, care a afectat orașul Zagreb și zonele învecinate. Raportul Guvernului Croației, realizat cu sprijinul Băncii Mondiale și publicat în iunie 2020, a estimat 11,301 miliarde de euro în avarii și pierderi, din care 10,661 miliarde pentru activele fizice deteriorate sau distruse și 640 de milioane pentru pierderile economice. Firmele au înregistrat atunci 505 milioane de euro în avarii și 184 de milioane în pierderi, Banca Mondială separând, așadar, patrimoniul afectat și schimbările în activitate, precum venituri reduse sau costuri suplimentare, când vine vorba de calculul complet al impactului unui astfel de eveniment. La toate acestea s-au adăugat vulnerabilitatea centrului istoric al Zagrebului, care a contribuit la valoarea ridicată a pagubei.

La fel, în orașul Lorca din Spania, după seismele din 11 mai 2011, dintre care cel principal a avut magnitudinea Mw 5,1, avariile descoperite ulterior au schimbat evaluările inițiale. Într-o analiză publicată în 2022, Alfonso Manrique Ruiz, director adjunct al departamentului de expertiză al Consorcio de Compensación de Seguros în perioada 1988–2021, acesta explica faptul că „pornind de la numărul estimat al dosarelor, s-a calculat că ar fi nevoie de două sute de evaluatori”. Iar o analiză separată a Consorcio indică pentru Lorca aproximativ 552,3 milioane de euro în despăgubiri plătite și/sau rezervate, exprimate la valoarea euro din 31 decembrie 2021 și centralizate la 30 aprilie 2022.

Ads

În Albania, după seismul de magnitudine 6,4 din 26 noiembrie 2019, evaluarea realizată cu participarea Guvernului, UE, ONU și Băncii Mondiale a separat 843,9 milioane de euro în avarii de 141,2 milioane în pierderi, pentru un total de 985,1 milioane, potrivit datelor redate de UNDP. Au fost raportate daune la 321 de instituții de învățământ iar, deși amploarea evenimentului diferă de cea a seismului românesc, doar și dacă luăm în calcul refacerea școlilor se poate observa cât de mult depinde revenirea unei familii de restabilirea serviciilor din comunitate.

Gradul de protecție financiară diferă însă mult între aceste țări, la fel ca și mecanismele prin care este încurajată asigurarea. În Croația, de exemplu, Bojan Letica, reprezentant al Croatia osiguranje, estima în septembrie 2026 că numai 20-25% dintre imobile erau asigurate, iar la momentul cutremurului din Zagreb, din 2020, sub 10% dintre gospodării aveau protecție pentru riscul seismic, așa că se poate observa că după cutremur cererea de asigurări a crescut, un studiu publicat în Croatian Insurance Journal consemnând o creștere cu 32% a numărului contractelor cu acoperire pentru cutremur în 2020 față de 2019. Legea croată aplicabilă din ianuarie 2025 obligă acum comunitățile de coproprietari să asigure părțile comune ale clădirilor pentru riscuri precum incendiul, furtuna și avariile conductelor, precum și pentru răspunderea față de terți, cu toate că cutremurul se contractează suplimentar.

Ads

În Spania, acoperirea generală a locuințelor a urcat de la 76,4% în 2020 la 80,8%, adică 21,9 milioane de locuințe, în bilanțul UNESPA pentru 2025, publicat în iunie 2026. Asigurarea locuinței este, în general, facultativă, deși băncile pot solicita protejarea imobilului ipotecat, dar trebuie să nuanțăm și că specificul sistemului spaniol este contribuția obligatorie inclusă în polițele eligibile pentru finanțarea Consorcio de Compensación de Seguros, care despăgubește, în condițiile legale, inclusiv daunele provocate de cutremure. Protecția împotriva catastrofelor este astfel legată de polițele deja cumpărate pentru proprietate.

În Albania, însă, Jan Liska, reprezentant AON Reinsurance, arăta la un forum organizat de autoritatea de supraveghere financiară în mai 2026 că 95% dintre locuințe sunt încă neasigurate, ceea ce înseamnă o acoperire de aproximativ 5%. Guvernul a pregătit totuși un mecanism obligatoriu pentru cutremur, administrat printr-un fond public, dar proiectul pus în consultare în iulie 2025 încă aștepta aprobarea Executivului în septembrie 2026. Problema este așadar mai vastă decât frontierele României, dar trebuie să ne amintim că avem o zonă seismică puternică și că marea majoritate a fondului locativ din țară a fost construit înainte de 1989 (date din 2022 publicate de Guvernul României spuneau că este vorba de o majoritate de circa 69,7%).

Banii pentru reparații au nevoie și de proiecte și echipe

Pentru proprietarii din România, recuperarea financiară se întâlnește cu o altă limită: capacitatea de a pregăti și executa lucrările. Inginerul Matei Sumbasacu explica într-un interviu recent, publicat de Ziare.com la 19 noiembrie, că administrația și firmele specializate au resurse limitate pentru un număr mare de șantiere simultane, iar în cazul blocurilor de locuit, decizia colectivă adaugă propriile întârzieri.

„Cel mai important blocaj acum, în cazul clădirilor de locuit, este lipsa consensului între proprietari”, a declarat Sumbasacu pentru Ziare.com. Acceptarea lucrărilor poate presupune relocare și schimbări temporare importante pentru locatari, iar sprijinul pentru familiile cu venituri mici, vârstnici sau persoane cu dificultăți de deplasare poate face posibilă începerea unui proiect și poate limita perioada în care imobilul rămâne vulnerabil.

Tocmai din acest motiv, inventarierea clădirilor și ierarhizarea intervențiilor sunt un alt punct de plecare. Există, în prezent, o platformă de evaluare vizuală rapidă a Ministerului Dezvoltării, care urmărește tocmai ordonarea fondului construit pentru prioritizarea investițiilor, printr-o procedură de triere, care însă nu înlocuiește expertiza inginerească de detaliu. În prezent, PADROM a anunțat un program de reasigurare de două miliarde de euro, care susține capacitatea de despăgubire a portofoliului său, cu scopul de a distribui riscul, dar asta nu schimbă faptul că extinderea cuprinderii în asigurare și reducerea vulnerabilității clădirilor răspund, prin urmare, unor nevoi care trebuie urmărite în paralel.

Ads