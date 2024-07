Nimicit în direct: "Edi Iordănescu e ultimul om, e bâtă! A plecat din lașitate de la națională"

Selecționerul Edi Iordănescu și-a luat adio de la echipa națională, iar președintele FRF Răzvan Burleanu trebuie să caute un nou antrenor.

Edi Iordănescu este regretat de microbiștii români, iar Radu Banciu e de părere că că selecționerul ar fi trebuit să rămână la națională, chiar dacă nu crede în calitățile antrenorului.

Radu Banciu l-a desființat în direct pe Edi Iordănescu, despre a spus că "e bâtă" și că a plecat din lașitate de la echipa națională.

"Edi pleacă din lașitate, pentru că nu pleci de la echipa națională dacă vrei să îți continui o carieră. Nu te dădea nimeni afară, el pleacă pentru că știe că naționala e slabă și că a fost un moment de șansă enormă. Cine se aștepta ca România să câștige o grupă la EURO?

Dacă te retragi din antrenorat definitiv ca să te consacri familiei, aș înțelege. Dar dacă te duci în Arabia Saudită sau în Qatar înseamnă că ai plecat din lașitate.

Edi pleacă de la națională că știe că nu are jucători și că rezultatele au fost miraculoase. Pentru ce părăsești naționala? Pleci la un contract într-o țară de rahat de care tu nu cunoști nimic? Tu ești ultimul om! Îți pun două întrebări despre Qatar sau despre Arabia Saudită, te-am băgat sub masă! Tu ești bâtă! În șase luni ești out de acolo. În primul rând că nu știi niciun pic de meserie, ești zero!", a spus Radu Banciu la Football All Inclusive.

