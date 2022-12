Ce se întâmplă cu selecționerul Qatarului, după eșecurile de la Mondiale

Federaţia de Fotbal din Qatar (QFA) nu a prelungit contractul selecţionerului său spaniol Felix Sanchez, aflat în funcţie din 2017, după rezultatele slabe ale echipei sale în timpul Cupei Mondiale-2022, organizată în emirat.

QFA „a decis să nu prelungească acordul lui Felix Sanchez ca antrenor al Qatarului”, care expiră la 31 decembrie, se arată într-un comunicat publicat vineri.

„Am petrecut câţiva ani minunaţi împreună, plini de momente incredibile care vor rămâne pentru totdeauna în istoria fotbalului din Qatar. Mulţumim pentru tot, domnule Sanchez!”, a scris QFA pe contul său de Twitter.

Plecarea lui Sanchez, 47 de ani, nu este o surpriză: Qatarul a pierdut cele trei meciuri din grupă, o premieră pentru o ţară gazdă şi a fost prima naţiune eliminată de la Cupa Mondială-2022.

Sanchez s-a format ca antrenor la prestigioasele echipe de juniori ale FC Barcelona din 1996. După zece ani la La Masia, centrul de antrenament catalan, a plecat la Doha în 2006 şi s-a alăturat academiei Aspire, pentru a identifica şi antrena viitorii sportivi din Qatar.

În 2013, tehnicianul a fost promovat în fruntea echipei sub 19 ani, cu care a câştigat campionatul asiatic în anul următor. A preluat apoi conducerea echipei sub 20 de ani şi apoi sub 23 de ani, înainte de a deveni selecţionerul naţionalei în 2017 şi de a oferi ţării primul său titlu la acest nivel, Cupa Asiei Naţiunilor, în 2019.

