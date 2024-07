Azi e ziua în care Hagi va fi propus la echipa națională: "Sfatul meu e să nu se ducă!"

Comisia tehnică a FRF îl va mandata azi pe Răzvan Burleanu să înceapă negocierile cu Gică Hagi pentru postul de selecționer.

Dacă Hagi va accepta postul, el trebuie să renunțe la a mai fi acționar majoritar la Farul.

"Regele" pare tentat să accepte de această dată nominalizarea FRF, după ce în 2021 a declinat oferta.

Gigi Becali îi recomandă nașului său să NU meargă la echipa națională, invocând lipsa de valoare a reprezentativei României.

„Edi Iordănescu ştiam că pleacă. V-am spus. Gică e cea mai bună soluţie, e adevărat, care mai poate face ceva, deşi cred că nici el nu poate să facă. Eu dacă sunt în locul lui Gică, nu vin. Ce potenţial, am fost la un gol să fim pe ultimul loc! Nu avem valoare. Şi dacă vin şi Mourinho, şi Guardiola, şi ăla de la Real Madrid (n.r: Carlo Ancelotti), toţi 3 nu pot face nimic.

Gică Hagi face minuni. Dacă îl ia pe jucător şi îl antrenează el. Aici nu îl mai antrenează el. Aici ce poate să facă?

Ştiam (n.r.: că pleacă Edi Iordănescu), el nu vede ce are? Fotbalul se joacă cum am jucat noi astăzi, FCSB. Nu cum a jucat naţionala, contraatac şi dăm un gol. Du-te, mă, care generaţie? Dacă nu ai doi-trei jucători de peste 20-30 de milioane, să joace la echipe mari, care generaţie?

Drăguşin, să zicem că ar fi. Man e 11 milioane, nu e 30. Ce să faci cu Man? Stanciu, e adevărat, e un jucător complet. În rest, avem noi jucători de 20-30 de milioane? Să joace la Parma, cine e Parma?

Dacă are 26 de ani, aia e valoarea lui (n.r.: a lui Dennis Man), 10-15. El trebuia, când a plecat, să crească mult mai mult. El atât are creştere, e serios, are viaţă sportivă. Are valoarea lui, dar de atât”, a spus Gigi Becali la primasport.ro.

