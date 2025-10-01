Selena Gomez și Benny Blanco, imagini noi de la nunta fastuoasă. Artista a schimbat trei rochii de mireasă FOTO

Selena Gomez și Benny Blanco și-au început oficial viața de cuplu printr-o recepție impresionantă, desfășurată după ceremonia de căsătorie de sâmbătă, din Santa Barbara.

Artista a oferit fanilor o privire în premieră asupra evenimentului, postând pe Instagram mai multe imagini de la petrecere. Selena a purtat o rochie Ralph Lauren tip midi, cu umerii goi, inspirată din moda anilor ’50. Într-una dintre fotografii, vedeta apare dansând desculță alături de soțul ei, într-un moment romantic surprins într-un sărut. Alte cadre arată un toast emoționant, în timp ce Blanco îi sărută obrazul partenerei sale, precum și tortul de nuntă simplu, cu mesajul „Just Married”. Într-o altă fotografie, mireasa se relaxează pe o canapea, cu brațele în jurul gâtului soțului.

Selena Gomez și Benny Blanco, nuntă de vis

Benny Blanco a optat pentru un outfit mai relaxat, purtând vestă de smoking neagră și o cămașă albă ușor descheiată.

Selena a mai împărtășit și imagini cu ținutele de la nuntă: o rochie din satin alb, cu guler halter și broderie fină, dar și o variantă din dantelă, cu inițialele celor doi cusute discret. Ținutele au fost completate de un voal clasic, bucle retro în stil Hollywood și un buchet simplu de lăcrămioare, în timp ce Blanco a purtat un smoking negru cu papion.

Unul dintre momentele speciale surprinse în fotografii a arătat cum Blanco o conduce pe Selena pe culoarul de la altar după jurămintele rostite, cu mireasa zâmbitoare și vizibil emoționată.

În postările sale, Selena a folosit doar inimi albe și a etichetat brandul Ralph Lauren, soțul și Rare Beauty, iar Blanco a comentat scurt: „wife”.

Înainte de petrecerea cu invitați de renume, cei doi au avut o ceremonie restrânsă la Sea Crest Nursery, la care au participat colegi ai Selenei din serialul „Only Murders in the Building” – Steve Martin, Paul Rudd și Martin Short – precum și Taylor Swift, care a glumit despre faptul că Selena „a ajuns la altar înaintea ei”. La ceremonie, Selena a fost condusă la braț de bunicul său, David Cornett.

Vineri seara a avut loc și cina de repetiție la o vilă din Hope Ranch, Goleta Valley. Invitații nu știau în prealabil locația evenimentului, fiind transportați discret. „Toți invitații vor fi preluați și duși la locație fără să știe destinația dinainte. Toată lumea e foarte încântată, chiar dacă e mult mister, pentru că știu că va fi un eveniment memorabil”, a declarat o sursă pentru The Sun.

Securitatea a fost extrem de strictă. În luna iulie, publicația Daily Mail citează o sursă care declara: „Securitatea la nunta Selenei va fi de cea mai mare importanță, pentru că nu doar ea este o persoană publică, ci mulți dintre invitați vor fi la fel. Ea ezită dacă să permită sau nu oamenilor să aibă telefoanele asupra lor, ca o măsură suplimentară de securitate și intimitate, ținând cont și de faptul că vrea ca toată lumea să fie prezentă.”

