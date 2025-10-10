Francia Raisa, pietena Selenei Gomez, care i-a donat un rinichi, nu a participat la nunta acesteia: „Mă bucur mult pentru ea”

Francia Raisa a oferit detalii despre gestul impresionant pe care l-a făcut pentru Selena Gomez, dar și despre relația lor actuală și despre participarea la nunta recentă a cântăreței cu Benny Blanco. Actrița, cunoscută din How I Met Your Father, a fost cea care i-a donat Selenei un rinichi în 2017, într-un moment în care artista trecea printr-un puseu sever cauzat de lupus.

Întrebată dacă a fost prezentă la evenimentul extrem de mediatizat, Francia a declarat: „Știu că se mărită și mă bucur foarte mult pentru ea. Și, uite, ea are o viață, deja e miliardară, și sunt recunoscătoare că am putut face asta pentru ea.”

Conform declarațiilor Franciei, este ușor de înțeles că nu a participat la nuntă și nu a fost invitată.

La nuntă au participat vedete precum Taylor Swift, Martin Short, Steve Martin, Paul Rudd, Zoë Saldaña, Paris Hilton, Camila Cabello, Cara Delevingne, SZA, Eric André, Mark Ronson și Ed Sheeran. Daily Mail sugerează că Francia ar fi fost omisă de pe lista invitaților, însă actrița nu a clarificat direct acest aspect.

Despre transplantul care i-a salvat viața Selenei, Francia a explicat: „Uite, de la început, doctorii mi-au spus că este o donație. Dacă donezi un dolar către un spital sau altundeva, nu suni apoi să întrebi: ‘Hei, ce faci cu dolarul meu?’” și a adăugat: „E o donație și este un lucru frumos pe care am putut să-l fac. Sunt recunoscătoare că sunt în viață și că pot spune că am salvat o viață.”

Pe Reddit, fanii au reacționat rapid în apărarea Franciei. Un utilizator a scris: „Așa îmi dau seama cât de ranchiunos/ranchiunoasă sunt, pentru că dacă aș da cuiva un organ, aș vrea o invitație la nuntă.” Alt fan a comentat: „Pare un răspuns foarte politicos, de PR, și mi se pare trist că a fost pusă într-o asemenea poziție”, sugerând că actrița nu ar fi primit invitația, dar a ales să păstreze un ton elegant și respectuos.

