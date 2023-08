Selena Gomez, acuzată că i-a ignorat pe actorii de la Hollywood

Actriţa şi cântăreaţa americană Selena Gomez a fost acuzată în această săptămână de mai mulţi internauţi pe Instagram că nu a respectat regulile grevei actorilor. Ea a fost criticată pentru că a postat un videoclip de promovare pentru serialul său "Only Murders in the Building".

"Apreciat" de peste un milion de ori în 15 ore, videoclipul, care a fost filmat pe platoul de filmare al serialului de comedie cu Steve Martin şi Martin Short, a fost şters de pe contul ei urmărit de 428 de milioane de persoane.

Sindicatul a interzis în mod oficial membrilor săi să îşi promoveze serialele şi filmele în presă şi pe reţelele de socializare pe durata grevei. Nici Selena Gomez şi nici sindicatul SAG-AFTRA, care a iniţiat greva, nu au comentat incidentul.

Actriţa nu vorbeşte în videoclip şi nici nu-şi încurajează abonaţii să urmărească serialul, dar a menţionat în postare contul oficial "Only Murders in the Building". Mai mulţi abonaţi au acuzat-o că i-a ignorat pe grevişti.

Lupta dintre actori şi studiouri continuă. Ceremonia de decernare a premiilor Emmy tocmai a fost amânată cu aproape patru luni, iar Festivalul de Film de la Veneţia va fi lipsit de vedete de la Hollywood.

Actorii se opun AMPTP, care reprezintă studiourile, pentru a cere o remuneraţie mai echitabilă (veniturile lor au fost reduse de streaming) şi protecţie împotriva dezvoltării inteligenţei artificiale, care le-ar putea submina profesia.

