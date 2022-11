Jucătorul de la Campionatul Mondial care a fost "invizibil": ce s-a întâmplat la meciul dintre Croația și Maroc

Echipa naţională a Croaţiei a încheiat la egalitate miercuri, scor 0-0, meciul din cadrul grupei F disputat în compania echipei Marocului.

Este al treilea meci care se încheie fără gol marcat la turneul final din Qatar. Croaţia a avut o posesie superioară, dar nu a reuşit să se impună în faţa echipei africane.

În grupa F se va mai juca miercuri, de la ora 21:00, partida Belgia – Canada.

Selecționerul Marocului, Walid Regragui, a mizat de la începutul și până la finalul partidei oe Selim Amallah, mijlocașul lui Standard Liege. Însă fotbalistul n-a mai jucat de două luni pentru echipa belgiană, din cauza unor diferende legate de contrat.

Lipsa ritmului de joc s-a văzut în cazul lui Amallah care a "reușit" performanța de trimite doar nouă pase bune în 90 de minute! După 70 de minute de joc, el avea cinci pase complete din opt tentative!

