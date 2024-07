Selly ar putea intra în politică, însă cu o condiție: să aibă buzunarele pline. "Viitorul e foarte incert"

Influencerul Andrei Șelaru, cunoscut ca Selly, s-a declarat neinteresat de politică pentru moment. Într-o apariție televizată de luni, 29 iulie, Selly a spus că o condiție esențială pentru a intra în politică ar fi buzunarele pline, astfel încât să nu poată fi „cumpărat”.

Chiar dacă nu este momentan interesat de intrarea in politică, Selly nu poate exclude această posibilitate pe viitor. Influencerul vrea să fie „suficient de realizat” înainte de a face acest pas.

„Nu am niciun plan să intru în politică. Absolut niciun plan de a face acest lucru. Este posibil, viitorul e foarte incert, ca un punct distant din viața mea, habar nu am, la 50 de ani, la 45 de ani, să iau în calcul o astfel de carieră politică. Cred că singurul moment în care aș lua 1% în calcul să intru în politică ar fi atunci când aș fi suficient de realizat material”, a explicat Selly, citat de Gândul.ro.

Influencerul care a organizat festivalul „Beach, Please!” crede că singura soluție pentru a putea fi concentrat pe misiunea sa ca om politic ar fi să fie deja bogat, pentru a nu putea fi corupt.

„Eu nu vreau să intru în politică înfometat. Nu vreau să intru în politică și să să am nevoie de bani, să simt nevoia banilor. Nu vreau să pot să fiu cumpărat. N-aș intra niciodată în politică pentru a-mi urmări un interes personal, cum ar fi acela de a face bani. Și consider că în România acest fenomen e foarte răspândit, din păcate, sunt mulți oameni care sunt în funcții publice și care au în paralel două interese: interesul de serviciu și interesul personal”, a mai spus Selly la Realitatea Plus.

Ads