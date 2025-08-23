Cum arată apartamentul închiriat al lui Selly. Imagini cu locuința recent renovată: „Am făcut foarte multe schimbări” VIDEO

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 23 August 2025, ora 15:04
343 citiri
Cum arată apartamentul închiriat al lui Selly. Imagini cu locuința recent renovată: „Am făcut foarte multe schimbări” VIDEO
Selly la conferința de presă FOTO Instagram/Shelly

Selly și partenera sa, Smaranda, au început anul într-un spațiu nou. La finalul lui decembrie, cei doi s-au mutat într-un apartament închiriat, însă nu s-au limitat la a-l mobila simplu. Cei doi l-au transformat complet după propriul stil, investind timp și bani în renovări ample.

Deși locuința nu le aparține, cuplul a dorit să o personalizeze astfel încât să semene cu „acasă”. Au schimbat uși, parchet, zugrăveală și au reorganizat camerele, astfel încât fiecare să aibă spațiul dorit. Selly are acum propriul birou, iar Smaranda și-a amenajat un dressing generos. Apartamentul, care măsoară aproximativ 200 de metri pătrați, dispune de trei camere, un living luminos, trei băi și două balcoane.

„În continuare stăm într-un apartament cu chirie, dar pe care l-am renovat radical. Am făcut foarte multe schimbări în apartament, de la uși la parchet, vopsea. Am schimbat foarte multe lucruri pentru că ne-am dorit să se simtă ca apartamentul nostru și pentru că știm că o să stăm aici pe termen lung, chiar dacă este un apartament în chirie. Acest proiect a fost 99% proiectul ei, ea s-a ocupat de design, furnizori, șantier. Eu m-am implicat foarte puțin”, a explicat Selly pe YouTube.

Smaranda a fost motorul principal al transformării, ocupându-se de design și de toate detaliile tehnice. Pasionată de obiecte vintage, ea a încercat să aducă un aer aparte în fiecare încăpere. Chiar și atunci când au colaborat cu o arhitectă, Smaranda a avut un cuvânt greu de spus, intervenind direct în anumite decizii.

Despre întregul proces, Selly a recunoscut că nu a fost deloc simplu: „M-am mutat în casă nouă. Greu. Întotdeauna e mai greu decât pare cu renovările. Smără s-a ocupat, eu nu m-am implicat atât de mult, dar a durat mai mult decât ne așteptam ca în orice altă mutare”.

În ciuda dificultăților, rezultatul i-a convins că efortul a meritat: „E un apartament foarte drăguț, simțim și noi că stăm într-o casă a noastră, pentru că este făcută după gustul nostru. Arată totul bine. Am investit ceva bani, dar știi cum e, cu unele lucruri poți pleca, precum canapea, dar altele sunt investiții în spațiu cu care nu poți să pleci, dar sunt foarte mulțumit”, a precizat Selly.

Tily Niculae, actrița din serialul La Bloc, și Dragoș Popescu divorțează după 15 ani de căsnicie: „Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că...”
Tily Niculae, actrița din serialul La Bloc, și Dragoș Popescu divorțează după 15 ani de căsnicie: „Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că...”
Tily Niculae a făcut public faptul că a încheiat căsnicia cu Dragoș Popescu, după 15 ani împreună. Actrița a ales să împărtășească vestea printr-o postare emoționantă pe rețelele...
Fanul care o urmărea pe Andra, internat forțat la psihiatrie. Familia Măruță a cerut ordin de protecție
Fanul care o urmărea pe Andra, internat forțat la psihiatrie. Familia Măruță a cerut ordin de protecție
Andra și Cătălin Măruță au trecut prin momente de coșmar în ultimele luni, după ce un admirator al artistei a început să le încalce constant intimitatea. Obsesia bărbatului de 56 de...
#selly, #smaranda stirbu, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Muncitori romani si nepalezi, bataie parte in parte intr-o fabrica din Baia Mare
ObservatorNews.ro
Romania, maturata de furtuni. Un barbat si un copil, ucisi de vijelie pe Lacul Snagov. Alta victima in Arges
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Raed Arafat, întrebat dacă sistemul medical ar face față unei catastrofe: „UPU au ținut spatele spitalelor”
  2. Cum arată apartamentul închiriat al lui Selly. Imagini cu locuința recent renovată: „Am făcut foarte multe schimbări” VIDEO
  3. Turist șocat de reacția unui hotel după ce a găsit sânge pe cearșafuri. Ce i-a oferit managerul
  4. Când nu bei suficientă apă, riști o problemă de sănătate alarmantă. Avertismentul oamenilor de știință
  5. Cel mai popular calmant din lume ar putea crește riscul de autism și ADHD, avertizează experți de la Harvard: „Cea mai puternică dovadă de până acum”
  6. Bunicuța care arată senzațional dezvăluie secretul siluetei sale: bărbații tineri și dieta sănătoasă. "Dacă un bărbat este suficient de curajos să se apropie de mine, are deja un punct în plus"
  7. Horoscop zilnic. Sâmbătă, 23 august. Zodia care ar trebui să-și asculte intuiția
  8. Bancul zilei: De la ce poți avea semne pe nas
  9. Trucul de călătorie pe care toată lumea ar trebui să-l știe: "Sunt agent de turism și am rezervat peste 6.000 de vacanțe"
  10. Metoda ReGeneration by Anca Maftei: Procesul de vindecare emoțională în 6 pași