Cum arată apartamentul închiriat al lui Selly. Imagini cu locuința recent renovată: „Am făcut foarte multe schimbări” VIDEO

Selly și partenera sa, Smaranda, au început anul într-un spațiu nou. La finalul lui decembrie, cei doi s-au mutat într-un apartament închiriat, însă nu s-au limitat la a-l mobila simplu. Cei doi l-au transformat complet după propriul stil, investind timp și bani în renovări ample.

Deși locuința nu le aparține, cuplul a dorit să o personalizeze astfel încât să semene cu „acasă”. Au schimbat uși, parchet, zugrăveală și au reorganizat camerele, astfel încât fiecare să aibă spațiul dorit. Selly are acum propriul birou, iar Smaranda și-a amenajat un dressing generos. Apartamentul, care măsoară aproximativ 200 de metri pătrați, dispune de trei camere, un living luminos, trei băi și două balcoane.

„În continuare stăm într-un apartament cu chirie, dar pe care l-am renovat radical. Am făcut foarte multe schimbări în apartament, de la uși la parchet, vopsea. Am schimbat foarte multe lucruri pentru că ne-am dorit să se simtă ca apartamentul nostru și pentru că știm că o să stăm aici pe termen lung, chiar dacă este un apartament în chirie. Acest proiect a fost 99% proiectul ei, ea s-a ocupat de design, furnizori, șantier. Eu m-am implicat foarte puțin”, a explicat Selly pe YouTube.

Smaranda a fost motorul principal al transformării, ocupându-se de design și de toate detaliile tehnice. Pasionată de obiecte vintage, ea a încercat să aducă un aer aparte în fiecare încăpere. Chiar și atunci când au colaborat cu o arhitectă, Smaranda a avut un cuvânt greu de spus, intervenind direct în anumite decizii.

Despre întregul proces, Selly a recunoscut că nu a fost deloc simplu: „M-am mutat în casă nouă. Greu. Întotdeauna e mai greu decât pare cu renovările. Smără s-a ocupat, eu nu m-am implicat atât de mult, dar a durat mai mult decât ne așteptam ca în orice altă mutare”.

În ciuda dificultăților, rezultatul i-a convins că efortul a meritat: „E un apartament foarte drăguț, simțim și noi că stăm într-o casă a noastră, pentru că este făcută după gustul nostru. Arată totul bine. Am investit ceva bani, dar știi cum e, cu unele lucruri poți pleca, precum canapea, dar altele sunt investiții în spațiu cu care nu poți să pleci, dar sunt foarte mulțumit”, a precizat Selly.

