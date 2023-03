"Cheltui între 10.000 și 20.000 de euro pe lună!" Mărturisirea unui tânăr influencer de 22 de ani, care s-a lăsat de facultate în prima zi

Andrei Șelaru este vlogger, cântăreț și actor, cunoscut cel mai bine pentru canalul său de YouTube.

Născut la Craiova, cel cunoscut sub numele de scenă Selly, are 22 de ani, și o duce excelent din punct de vedere financiar.

Invitat la emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", el a dezvăluit câți bani cheltuie pe lună.

"Pe plan personal, excluzând cheltuieli de producție, costurile pe care le au firmele mele, cred că între 10.000 și 20.000 de euro pe lună. N-aș ști să spun o sumă exactă. Cu siguranță mult, însă sunt sume pe care mi le permit și încerc să fiu pe cât posibil cumpătat. Însă în momentul în care te obișnuiești cu un anumit stil de viață, tinzi să îl menții și banii se cheltuie mai ușor decât ai crede. De fiecare dată, dacă eu mă gândesc, oare câți bani am cheltuit luna trecută, am un răspuns mai mic, decât atunci când verific efectiv extrasul de cont, pentru că cheltuielile se adună foarte ușor, dar încerc să fiu cât de cumpătat posibil.

Cheltui bani pe mâncare, pe chirie, pe vacanțe, pe transport, pe benzină. Am o viață destul de plictisitoare dacă cineva ar fi să urmărească ce fac într-o zi, nu s-ar gândi că aș cheltui sume atât de mari de bani. Într-o zi obișnuită din viața mea mă îmbrac, mă duc la birou, stau acolo până seara, mănânc la restaurant o dată sau de două ori, vin acasă și mă culc. Așa arată o zi obișnuită din viața mea. Am puține vacanțe pe an, însă iată că costurile astea se adună", a declarat Selly, conform wowbiz.ro.

Deși provine dintr-o familie de intelectuali, mama lui fiind profesoară, iar tatăl inginer silvic, Selly a abandonat facultatea chiar în prima zi.

Ads

"Eu de fapt nu am mai fost niciodată la facultatea Tiffin. Am rămas în foarte bune relații cu deținătorul acestei facultăți, omul care a adus-o în România, suntem prieteni foarte buni și în ziua de astăzi. Adevărul este că m-am lăsat de facultate înainte cu nici trei ore din prima zi, în momentul când am realizat cât de mult timp mi-ar mânca să urmez această facultate. Oamenii merg la facultate să se specializeze în domeniu, pe care să îl învețe să îl aplice la locul de muncă, să facă societatea un loc mai bun. Eu am avut norocul ca de la o vârstă foarte fragedă să îmi găsesc deja un drum și nici o facultate nu ar fi putut să mă învețe cum să îmi fac treaba mai bine în ceea ce făceam.

Mai mult decât atât, în 2020, în luna acelui an în care trebuia să încep facultatea, aveam agenda plină, la fel cum o am în ziua de astăzi, aveam deja angajați care depindeau de mine, foarte multe proiecte în paralel și oportunități de care doar trebuia să îmi fac timp. Atunci aveam nevoie de mai mult timp, nu de mai puțin. Aveam deja afaceri și probleme în afaceri.

Ads

Nu îmi permiteam luxul de a merge la o facultate să discut probleme ipotetice, în contextul în care eu aveam probleme reale de zi cu zi de rezolvat în propriile mele afaceri. Consider că a fost cea mai bună decizie să nu urmez cursurile acelei facultăți. Facultatea, în schimb, era una foarte bună și serioasă, nu era o facultate pe care să poți să o faci la mișto, unde să poți să nu te duci, să absentezi, la două absențe nu treceai peste un modul.

Am ales să nu fac o facultate doar pentru a o face, dacă îmi doream asta, cu siguranță aș fi găsit două facultăți private, unde să merg de două ori pe ani și să îmi iau o diplomă. Nu consider că îmi aduce niciun folos și niciun beneficiu o diplomă, atâta timp cât nu am mers efectiv să studiez la respectiva facultate. Consider, de asemenea, că toate problemele cu care mă confrunt zi de zi mă învață mult mai mult despre afaceri decât orice facultate te poate învăța vreodată. Eu zi de zi asta fac: fac afaceri, stau cu oameni de afaceri, îmi asum riscuri, asta e cel mai important. Nicio facultate nu te învață asta, e doar teorie.", a mărturisit Selly, la emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Ads