Omul descris de FBI drept „cel mai periculos mafiot din lume”. Este considerat liderul suprem al mafiei ruse și trăiește liber la Moscova

Semion Moghilevici este considerat de mai multe surse din serviciile de informații occidentale drept șeful mafiei ruse.

Semion Moghilevici este născut în Ucraina. El a fost descris de FBI drept „cel mai periculos mafiot din lume” și a fost acuzat de trafic de arme, ordonarea a nenumărate asasinate, extorcare, trafic de droguri și prostituție.

Unele surse afirmă că Moghilevici a câștigat o sumă semnificativă de bani ca intermediar în vânzarea de bijuterii și lucrări de artă aparținând evreilor care au emigrat din Kiev în anii 1980. Pentru aceasta, a fost condamnat la închisoare de două ori: prima sa perioadă după gratii a durat 3 ani, iar a doua 4 ani.

În 1995, Serghei Mihailov, șeful Solntsevskaya Bratva (unul dintre sindicatele de crimă organizată din Rusia), ar fi încercat să-l execute pe Mogilevich la Praga, pentru o presupusă datorie de 5 milioane de dolari. Trebuia să participe la o zi de naștere la restaurantul „U Holubů”, deținut de Moghilevici, dar Moghilevici nu a mai ajuns. În schimb, locul a fost percheziţionat de poliţia cehă. Se crede că Moghilevici a fost avertizat cu privire la tentativă de către o personalitate de rang înalt care lucra atât pentru poliția cehă, cât și pentru mafia rusă.

Între 1997-1998, jurnaliștii canadieni au expus o operațiune a mafiei ruse la Bursa de Valori din Toronto. Operațiunea de tranzacționare a acțiunilor unei companii preluate cu forța de Moghilevici a fost în cele din urmă oprită de FBI. Acțiunile companiei în valoare de 1 miliard USD au devenit fără valoare peste noapte.

Between 1997-1998 Canadian journalists exposed a Russian Mafia operation trading on the Toronto Stock Exchange. The operation was eventually raided by the FBI and the company's shares worth 1 billion USD became worthless overnight.

El a fost, de asemenea, suspectat că a participat la o schemă în care uleiul folosit la încălzire (scutit de taxe) a fost vândut drept combustibil pentru autovehicule, cu taxe ridicate. Această operațiune a dus la pierderi fiscale masive pentru mai multe țări din Europa Centrală. De exemplu, în Republica Cehă, schema este estimată a fi produs un prejudiciu de aproximativ 5 miliarde de dolari. Un jurnalist care a dezvăluit operațiunea a devenit și ținta unei tentative de asasinat.

Din 1998, Inkombank, instituție bancară controlată de Moghilevici, a participat la o schemă de spălare a banilor prin intermediul unei bănci din New York. Operațiunea "a albit" aproximativ 10 miliarde de dolari. În 2003, a fost inclus pe lista FBI a celor mai căutați infractori. Eforturile lor anterioare de a-l prinde pentru trafic de arme și prostituție au eșuat, așa că l-au acuzat de fraudă pe scară largă.

În ianuarie 2008, Moghilevici a fost arestat pentru presupusă evaziune fiscală la Moscova. A fost eliberat în iulie 2009. Ministerul de Interne rus a declarat că a fost eliberat pe cauțiune, deoarece acuzațiile „nu reprezintă un pericol deosebit de grav”.

In Jan, 2008, Mogilevich was arrested for suspected tax evasion in Moscow. His bail was posted and he was released in Jul, 2009. Russian interior ministry stated that he was let go on bail because the charges "are not of a particularly grave nature".

9/16 pic.twitter.com/GdobrEz4n9