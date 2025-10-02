Cel mai important mesaj extraterestru primit pe Pământ: Misteriosul semnal venit de dincolo de lumea noastră VIDEO

Semnalul ”Wow!”, care a fost captat de radiotelescopul Big Ear al Universității de Stat din Ohio timp de 72 de secunde, reprezintă cel mai important mesaj extraterestru din istorie primit pe Pământ de omenire. Transmisia radio recepționată pe 15 august 1977 a fost cercetată de mulți experți, iar acum astrofizicianul Avi Loeb susține că faimosul semnal ”Wow!” ar putea proveni de la un obiect interstelar misterios.

Celebrul fizician Avi Loeb de la Universitatea Harvard, Statele Unite, care a continuat să teoretizeze că obiectul cunoscut sub numele de 3I/ATLAS ar putea fi o navă extraterestră, a declarat că faimosul semnal „Wow!” ar putea proveni de la acest vizitator în mișcare rapidă, potrivit Daily Mail.

3I/ATLAS a fost detectat pentru prima dată de astronomi în această vară și este acum la doar câteva zile distanță de o trecere apropiată de Marte. Loeb a observat mai multe nereguli în presupusa cometă care sugerează că ar putea fi ceva construit artificial, cu o misiune misterioasă care o duce pe lângă trei planete din sistemul solar.

Acum, Loeb a stabilit o legătură între 3I/ATLAS și acest semnal spațial inexplicabil primit în 1977. Semnalul Wow! a fost captat de radiotelescopul Big Ear al Universității de Stat din Ohio timp de 72 de secunde.

Noua analiză a lui Loeb a descoperit că pe 12 august 1977, cu doar câteva zile înainte de detectarea semnalului ”Wow!”, 3I/ATLAS se afla într-o parte a cerului foarte aproape de locul de unde provenea semnalul.

Șansele ca două puncte aleatorii de pe cer să fie atât de aproape sunt de doar aproximativ 0,6%, ceea ce face ca această potențială conexiune să fie și mai convingătoare. Dacă semnalul ar proveni de la 3I/ATLAS, Loeb a explicat că ar fi avut nevoie de un emițător la fel de puternic ca o centrală nucleară de pe Pământ pentru a-l transmite de la acea distanță.

Semnalul radio extraterestru ciudat, capturat de astronomul Jerry Ehman

Deși astronomii nu au găsit nicio dovadă a tehnologiei artificiale pe suprafața obiectului care se apropie de Pământ, Loeb a emis anterior teoria că 3I/ATLAS ar putea fi o navă cu propulsie nucleară. Afirmațiile sale s-au bazat pe faptul că 3I/ATLAS pare să genereze propria lumină într-o fotografie realizată de Telescopul Hubble în august.

„3I/ATLAS ar putea fi o navă spațială alimentată cu energie nucleară, iar praful emis de suprafața sa frontală ar putea proveni din murdăria acumulată pe suprafața sa în timpul călătoriei sale interstelare”, a scris Loeb într-un comunicat.

Până acum, nimeni nu a verificat dacă 3I/ATLAS a trimis semnale radio, dar Loeb speră că această coincidență îi va încuraja pe oamenii de știință să o examineze mai atent. NASA tocmai a dezvăluit un nou sistem de urmărire pentru 3I/ATLAS, care permite oricui să mărească imaginea și să privească obiectul de aproape. Conform simulării NASA, este vorba de o rocă spațială gigantică cu o coadă albă care va trece cel mai aproape de Marte pe 3 octombrie.

În ceea ce privește semnalul ”Wow!”, acesta a prezentat mai multe caracteristici interesante, inclusiv o lățime de bandă îngustă, o intensitate mare a semnalului și o frecvență apropiată de emisiile radio naturale produse de hidrogenul neutru - un element abundent în univers.

Aceste proprietăți i-au determinat pe mulți să speculeze că semnalul ar fi putut proveni de la o origine extraterestră, posibil trimis de o inteligență extraterestră.

Semnalul radio extraterestru ciudat a fost capturat în anul 1977 de astronomul Jerry Ehman, care atunci când s-a uitat pe înregistrări a descoperit secvența 6EQUJ5 și a scris celebrul ”Wow!” lângă el.

Originile extraterestre ale semnalului ”Wow” se bazează pe existența unei civilizații avansate, dar nu a existat nicio dovadă directă despre vreo civilizație similară sau egală cu omenirea, pe care pământenii să o descopere, până acum.

