Ce a scris un agent FSB pe înscrisul menit să probeze tentativa de asasinare a ziaristului rus Soloviov: "A primit un ordin să-l semneze cu o „semnătură neclară” și a făcut-o" FOTO

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat, zilele trecute, că ucrainenii ar fi plănuit să-l ucidă pe Vladimir Soloviov, jurnalist important al televiziunii ruse de stat, cunoscut și pentru faptul că îi este extrem de fidel liderului de la Kremlin.

Rușii spun că serviciile de contraspionaj interne ar fi „dejucat” tentativa de asasinat și au postat și imagini cu un moment în care i-ar fi prins pe presupușii atentatori.

O privire atentă a arătat o gafă penibilă pe una dintre hârtiile prezentate de Rusia drept presupusă dovadă a intenției unuia dintre atacatori de a-l lichida pe Soloviov.

Russian FSB has fabricated a "plot" to kill Russian TV propagandist Solovyov. Allegedly by Ukrainian SBU and Nazis. One of the "evidences" is neonazi inscription on a book. Signed by "Signature unclear". Yes, FSB got an order to sign it with a "signature unclear" - and did so! pic.twitter.com/P1vnDOXOIB