De ce are nevoie Senatul de limuzine de peste un milion de euro. Explicația secretarului general al camerei

Secretarul general al Senatului, Mario Oprea a explicat luni, în emisiunea Proiect de Ţară: România, de la Prima News, despre achiziţia a 20 de maşini noi prin licitaţie publică de către Senatul României, că autovehiculele actuale din parcul auto al instituţiei au în medie 400.000 de km şi o vechime de 16 ani, astfel că erau efectiv ineficiente. El a precizat că nu se dotează senatorul ca atare cu aceste autovehicule, ci merg în anumite structuri ale Senatului.

”În posesia Senatului, în parcul auto există 40 de automobile care au vechime de 16 ani, producţie 2007, 20 de automobile VW Passat şi 20 de auto Audi A6. Anul trecut, prin licitaţie publică am reuşit să înlocuim 20 din aceste maşini, anul acesta sperăm, prin acelaşi tip de licitaţie, este acelaşi caiet de sarcini, să le înlocuim şi pe celelalte 20. Aceste 20 de maşini care mai sunt de înlocuit au un număr de kilometri parcurşi, în medie, de 400.000 de km, aceste maşini nu mai pot fi folosite pentru că nu mai au niciun fel de siguranţă iar cheltuielile pe care le avem cu ele depăşesc cu mult limita normală a acestor cheltuieli, erau efectiv ineficiente”, a spus secretarul general al Senatului.

Mario Oprea a precizat că acesta maşini noi, dacă licitaţia va avea succes, se duc în structurile Senatului unde sunt maşinile vechi de 16 de ani.

”Nu se dotează senatorul ca atare, ci anumite structuri din cadrul Senatului. Maşinile rămân în proprietatea Senatului după finalizarea mandatului senatorilor, e vorba de Biroul Permanemt, de comisii permanente, acolo unde sunt utilizate acele maşini”, a spus Oprea.

Secretarul general al Senatului a menţionat că aceste maşini respectă standarele UE, iar caietul de sarcini am impus ca şi consumul să fie unul rezonabil. ”Aceste maşini vechi de 16 ani consumă foarte mult, cele noi vor consuma mai puţin, trebuie corelat cu capacitatea cilindrică, nu este o capacitate exagerată”, a comentat el.

”Este licitaţie, nu este nevoie să fie acoperită toată suma, să fie o sumă per unitate, orice maşină va fi mai ieftină va fi câştigătoarea licitaţiei. Am fost f atenţi să nu fie nimeni restricţionat la această licitaţie. Am vrut să respectăm dimensiunile şi capacităţile maşinilor pe care le înlocuim”, a spus Mario Oprea.

Secretarul general al Senatului a mai spus că Senatul are deja 61 de autovehicule, în parcul auto, de la Dacia Duster.

Potrivit e-licitatie.ro, valoarea estimată a contractului de furnizare a 22 autoturisme tip limuzină către Senat este de 4.537.815,13 lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este de 6 aprilie.

Noile limuzine oficiale, în valoare de peste un milion de euro, trebuie să aibă dotări de lux.

