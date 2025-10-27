Fără pauze pentru Guvern. Senatorii pot adresa întrebări Executivului şi în vacanţele parlamentare

Autor: Adrian Zia
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 18:53
141 citiri
Fără pauze pentru Guvern. Senatorii pot adresa întrebări Executivului şi în vacanţele parlamentare
Senatorii pot adresa întrebări Executivului şi în vacanţele parlamentare FOTO Facebook/Senatul României

Senatul a adoptat, luni, 27 octombrie, propuneri de completare a Regulamentului acestei camere a Parlamentului referitoare la dreptul senatorilor de a adresa, în cadrul controlului parlamentar, întrebări Guvernului şi altor organe ale administraţiei publice.

Au fost înregistrate 106 voturi "pentru", unul 'împotrivă' şi două abţineri.

Dacă până în prezent senatorii puteau adresa întrebări orale sau scrise doar în perioada sesiunilor parlamentare, prin modificările adoptate la Regulament, senatorii au dreptul să adreseze întrebări scrise şi în perioada vacanţelor parlamentare, care însumează 12 luni în patru ani de mandat.

"Răspunsurile vor fi formulate în scris. Atât întrebările scrise, cât şi răspunsurile aferente se publică pe pagina de Internet a Senatului", stipulează un amendament adus Regulamentului Senatului.

Senatorul AUR Ciprian-Titi Stoica a propus, în plen, ca şi interpelările să fie supuse aceleiaşi reguli, dar plenul nu a luat în considerare solicitarea.

Un pas înainte pentru introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace. Ce prevede proiectul care intră în dezbaterea forului decizional
Un pas înainte pentru introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace. Ce prevede proiectul care intră în dezbaterea forului decizional
Deputaţii au votat miercuri, 22 octombrie, cu 263 de voturi ”pentru”, 11 ”contra” şi 13 abţineri introducerea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ, pentru...
Gata cu primele şi bonusurile de zeci de milioane de lei la ANRE, ASF şi ANCOM. Conducerile celor trei instituții, chemate să dea explicații în Parlament
Gata cu primele şi bonusurile de zeci de milioane de lei la ANRE, ASF şi ANCOM. Conducerile celor trei instituții, chemate să dea explicații în Parlament
Parlamentarii USR din Comisiile de buget-finanţe vor cere conducerilor ANRE, ASF şi ANCOM explicaţii cu privire la criteriile şi evaluările care au stat la baza acordării primelor şi...
#Senat, #senatori, #vacanta parlamentara, #intrebari guvern , #Senat
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
De ce iese Carrefour din Romania? Radu Georgescu, economist: "Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia Romaniei"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scandal de proportii: Camelia Voinea, "ultimatum" pentru Denisa Golgota, dupa acuzatiile fara precedent! "Nu stau cu mainile in san"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gata cu primele şi bonusurile de zeci de milioane de lei la ANRE, ASF şi ANCOM. Conducerile celor trei instituții, chemate să dea explicații în Parlament
  2. Fără pauze pentru Guvern. Senatorii pot adresa întrebări Executivului şi în vacanţele parlamentare
  3. PSD, PNL și AUR, acuzate de USR că s-au aliat să blocheze referendumul inițiat de Nicușor Dan în București. "Vor împărţire pe feude politice a bugetelor"
  4. Liderul senatorilor AUR, despre susținerea Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Sigur că e posibil”
  5. Fake news despre Oana Țoiu. Ministra de Externe dezbrăcată de costum și îmbrăcată indecent cu ajutorul inteligenței artificiale
  6. Grindeanu spune că sunt lucruri care nu se negociază în reforma pensiilor magistraților. Noi declarații despre o alianță cu AUR
  7. Firea îi cedează conducerea PSD București lui Daniel Băluță. "Ca să nu treacă prin ce am trecut eu și să nu fie o victimă politică, vrem să-i oferim toate instrumentele"
  8. Ședință extraordinară la Guvern pe tema unei ordonanțe de urgență incomode pentru primari. Prevederile contestate
  9. Caracatița politică ce proteja spitalul privat din Constanța, unde a murit o tânără mămică. Sediu de partid și birou parlamentar PSD, la aceeași adresă
  10. Băluță rupe tăcerea în legătură cu sprijinul Gabrielei Firea la Primăria Capitalei: „E normal ca fiecare să fie supărat”