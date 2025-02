Sindicaliştii din Senat îi dau peste nas lui Bolojan. "În ciuda nedreptăților, în ultimele zile am lucrat mult peste program pentru ca bugetul să fie aprobat la timp"

Sindicaliştii din Senat au declarat miercuri, 5 februarie, că au fost în ultima perioadă ”ţinta unor acuze gratuite, a unor decizii injuste”, fiind acuzaţi că nu lucrează şi că primesc nemeritat salariile. ”În ultimele zile, am lucrat mult peste program pentru ca bugetul de stat să fie aprobat la timp”, au transmis oamenii.

”Angajaţii Senatului continuă să îşi facă datoria, aşa cum au făcut-o întotdeauna, în ciuda presiunilor şi a nedreptăţilor care se pregătesc împotriva lor. În ultimele zile, am lucrat mult peste program pentru ca bugetul de stat să fie aprobat la timp. Suntem ţinta unor acuze gratuite, a unor decizii injuste, fiind voci care susţin neadevăruri conform cărora «nu muncim», «primim bani nemeritaţi». Realitatea este cu totul alta: întotdeauna, când situaţia a impus, am lucrat mult peste orele de program, am susţinut toate demersurile parlamentarilor, indiferent de culoarea politică”, au transmis, miercuri, sindicaliltii din Senat.

Aceştia reafirmă faptul că ”măsurile decise de politicieni nu se numesc reformă, ci o execuţie publică, decizia de a „restructura" Senatul neavând nicio justificare reală”.

”Nu există un raport care să constate disfuncţionalităţi, nu a avut loc nicio analiză obiectivă, iar sindicatele nu au fost consultate. Se taie posturi fără criterii clare, fără un plan coerent şi fără viziune asupra impactului pe termen lung. Aceasta nu este reformă, ci o destructurare forţată, dictată de interese politice. Alături de Blocul Naţional Sindical şi Federaţia Publisind, sindicatele din Senat vor continua demersurile legale pentru a ne apăra drepturile şi pentru a împiedica acest imens abuz”, au mai transmis sindicaliştii.

Aceştia afirmă că nu vor permite ca ”o întreagă categorie profesională să fie sacrificată doar pentru a se bifa „o reformă" făcută fără logică şi fără respect pentru lege”.

”Statul de drept nu se construieşte pe abuzuri, ci pe respectarea legilor şi a oamenilor. Vom lupta prin toate mijloacele legale pentru a ne face dreptate şi pentru a stopa acest precedent periculos care va afecta curând şi alte categorii profesionale din România”, se mai arată în comunicatul semnat de Sindicatul Funcţionarilor Publici Parlamentari, Sindicatul Personalului Contractual şi Sindicatul Şoferilor din Senat.

