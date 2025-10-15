Derapaj al senatorului Ninel Peia în ședința de plen: ”Mama dvs. a luat prea mult paracetamol când a fost însărcinată”

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 12:00
1566 citiri
Derapaj al senatorului Ninel Peia în ședința de plen: ”Mama dvs. a luat prea mult paracetamol când a fost însărcinată”
Ninel Peia, acuzat de folosirea unui limbaj ofensator la adresa unei senatoare USR FOTO Facebook /Peia Ninel

USR a solicitat conducerii Senatului să îl sancţioneze de urgenţă pe senatorul Ninel Peia, care face parte din grupul parlamentar „PACE - Întâi România”. Ales pe listele SOS România, Peia este acuzat de un comportament inacceptabil în şedinţa de plen de miercuri, 15 octombrie, a Senatului în care a jignit-o pe senatoarea USR Ruxandra Cibu. Ninel Peia a propagat o teorie conspiraționiștă susținută și de președintele SUA, Donald Trump.

În timpul dezbaterilor din plen, senatorul Peia a recurs la atacuri la persoană şi a folosit un limbaj ofensator, contrar normelor de conduită parlamentară şi demnităţii funcţiei publice pe care o deţine, acuză USR într-un comunicat.

„Doamna Ruxandra Cibu, am impresia că atunci când mama dvs. a fost însărcinată cu dvs. a fost foarte, foarte răcită. Şi, din această cauză, cred că a luat prea mult paracetamol. Dimineaţa, la prânz şi seara”, a declarat senatorul din grupul parlamentar PACE.

Prin această afirmaţie, Ninel Peia a propagat indirect de la tribuna Senatului teoria falsă conform căreia autismul ar fi cauzat de administrarea paracetamolului în timpul sarcinii, o idee fără bază ştiinţifică, dar folosită în discursurile conspiraţioniste, acuză USR.

„Există o limită morală, există o limită umană şi există atacuri la persoană sub limita celui mai abject limbaj. Ce a făcut Ninel Peia este incalificabil. Trebuie sancţionat, conform Regulamentului. Extremismul şi violenţa de limbaj continuă să crească în retorica şi comportamentul unor parlamentari. Abuzul şi violenţa nu trebuie lăsate să-şi facă loc în Parlament. Trebuie să oprim de îndată orice tentativă de a face acceptabilă violenţa verbală, căci următorul pas este a face acceptabilă şi violenţa fizică în Parlament şi în stradă. Nu putem permite aşa ceva, nu putem fi complicii celor care vor să facă din violenţă un lucru firesc”, a declarat Ştefan Pălărie, liderul grupului USR din Senat.

USR a solicitat conducerii Senatului să trimită cazul spre analiză Comisiei juridice şi să aplice sancţiunile prevăzute de regulament, în funcţie de gravitatea faptei. În plus, să informeze publicul cu privire la măsurile dispuse, pentru a asigura transparenţa şi respectul faţă de instituţia Parlamentului.

„Violenţa de limbaj nu are ce căuta în Parlament. USR cere ferm sancţionarea comportamentelor care subminează respectul şi decenţa în spaţiul public”, se încheie comunicatul partidului.

Ninel Peia a fost senator PSD până în 2016, când social-democrații l-au exclus pentru susținerea afirmației că vaccinurile i-au îmbolnăvit pe copiii din Argeș. A fondat apoi Partidul Neamului Românesc, de extremă dreaptă, înainte de a fi ales pe listele SOS România la alegerile parlamentare din 2024.

Grupul parlamentar „PACE - Întâi România” s-a format pe 3 septembrie 2025 din parlamentari proveniți din zona suveranistă: foști membri ai SOS România și ai Partidului Oamenilor Tineri (POT).

Copiii circumciși devreme au o rată dublă de autism, susține echipa lui Trump. „Nu există o dovadă, facem studii pentru a o găsi” VIDEO
Copiii circumciși devreme au o rată dublă de autism, susține echipa lui Trump. „Nu există o dovadă, facem studii pentru a o găsi” VIDEO
Președintele american Donald Trump și secretarul său pentru sănătate, Robert F. Kennedy Jr., au promovat joi, 9 octombrie, o altă teorie marginală despre autism - de data aceasta legându-l...
Ce pedeapsă a găsit Donald Trump pentru Spania, care are un buget „prea mic” pentru apărare. Săptămâna trecută spunea că țara ar trebui „exclusă din NATO”
Ce pedeapsă a găsit Donald Trump pentru Spania, care are un buget „prea mic” pentru apărare. Săptămâna trecută spunea că țara ar trebui „exclusă din NATO”
Donald Trump a afirmat marţi că Spania „ar trebui să fie pedepsită” din cauza bugetului său pentru apărare, considerat prea mic în raport cu obiectivul de 5% din Produsul Intern Brut...
#Senat, #USR, #ninel peia, #SOS Romania, #paracetamol, #limbaj ofensator, #Donald Trump , #Senat
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Operatiune uriasa de evacuare in 40 de orase ucrainene. Familiile cu copii trebuie sa paraseasca imediat casele
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali a primit pe strada Noul Testament si dupa cateva secunde a facut un gest neasteptat

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victor Ponta acuză MApN că face „propagandă pro-război” ca să distragă atenția poporului: „Nimeni nu va ataca România cât timp suntem în NATO”. Nu vrea arme noi pentru România
  2. De ce vrea Claudiu Năsui „înghețarea” salariului minim de anul viitor. „Nu va ajuta România, dar va ajuta bugetul de stat”
  3. Ce pedeapsă a găsit Donald Trump pentru Spania, care are un buget „prea mic” pentru apărare. Săptămâna trecută spunea că țara ar trebui „exclusă din NATO”
  4. Două treimi dintre români nu sunt mulțumiți de felul în care este guvernată țara. Cei mai nemulțumiți sunt votanții AUR SONDAJ
  5. Derapaj al senatorului Ninel Peia în ședința de plen: ”Mama dvs. a luat prea mult paracetamol când a fost însărcinată”
  6. După ce a scos „progresismul” din statutul PSD, Sorin Grindeanu va participa la congresul Socialiștilor Europeni, care are deviza „mobilizare progresistă”
  7. Diana Șoșoacă ironizează mobilizarea generală anunțată de ministrul Apărării: ”Te aștept la un tir”
  8. Ședință de coaliție încheiată cu scandal. PNL și USR s-au certat din cauza unei plângeri penale, PSD a părăsit sala
  9. Cum se poate duce lupta anti-corupție fără implicarea serviciilor. Radu Burnete: „Mai există un instrument”
  10. Theodor Paleologu, răspuns pentru „dezgustătorul” Mihail Neamțu: „Să fii insultat și calomniat de asemenea ticăloși este o onoare” VIDEO