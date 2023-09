Un fost senator USR anunță că se alătură grupului politic al PSD unde speră să schimbe România ”în mai bine”

Senatorul neafiliat Claudiu Mureşan a anunţat, marţi, în plen, că se alătură grupului politic al PSD pentru că are "garanţia" că îşi poate continua proiectele.

"Acum câteva luni am anunţat plecarea din USR. Astăzi vreau să anunţ drumul politic pe care doresc să-l urmez în continuare. Decizia pe care am luat-o este una bine cântărită şi este garanţia că voi putea duce mai departe proiectele pe care le am. Am decis să mă alătur grupului parlamentar al PSD", a spus Mureşan de la tribuna Senatului.

Claudiu Mureşan şi-a anunţat pe 23 iunie demisia din USR.

"Etapa din viaţa mea numită USR se încheie astăzi, odată cu demisia pe care am trimis-o conducerii partidului. Atunci când energia consumată în lupte interne este mai mare decât cea folosită pentru proiecte şi acţiuni benefice oamenilor, e nevoie de o decizie şi o schimbare în consecinţă. Şi asta fac eu astăzi. Eu şi USR Sibiu, filiala judeţeană din care eu am făcut parte, mergem pe drumuri paralele de aproape doi ani, aşa că demisia mea de azi este una logică şi, sper eu, benefică pentru ambele părţi", a scris Claudiu Mureşan, pe 23 iunie, pe Facebook.

El a precizat că a intrat în politică pentru a schimba România "în mai bine" şi că este decis să continue această luptă.

